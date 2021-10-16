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Sedat Peker iddianamesi tamamlandı: Ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıla kadar hapis cezası isteniyor

16.10.2021 16:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Sedat Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sedat Peker iddianamesi tamamlandı: Ağırlaştırılmış müebbet ve 392 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Sedat Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 262 yıl 8 aydan 392 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyor.

241 sayfalık iddianamede 26'sı tutuklu 92 kişi şüpheli sıfatıyla yer alıyor.

Kırmızı Bülten ile aranan Sedat Peker'e yöneltilen suçlamalar arasında

  • Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme,
  • Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme,
  • Var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme,
  • Tefecilik
  • Ve silahla kasten yaralama yer alıyor.

Peker hakkında İstanbul merkezli yürütülen soruşturma birkaç yıl önce başlatıldı.

BBC Türkçe'nin edindiği bilgiye göre soruşturma, bir iş insanının yaşadığı bir olayla ilgili şikâyeti üzerine hızlandı.

Dosyada, Peker'in alacak-verecek gerekçesiyle bir iş insanından 1 milyon TL para aldığı, soruşturma devam ederken bu paranın geri verildiği ancak bu kişiye yönelik tehditlerin sürdüğü iddia ediliyor.

Sedat Peker yurt dışına çıktıktan sonra YouTube hesabından yayınladığı videolarla Türkiye'de tartışmalara yol açmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Sedat Peker'in "milliyetçi kimliği ön plana çıkarmaya özen göstererek kendisini meşru ve sempatik göstermeye çalıştığı, bu şekilde vatandaşların desteğini almaya çalıştığı ve özellikle bu kapsamda genç kesimi elinde tutmaya yönelik çabalar sarf ettiği" öne sürülüyor.

DHA'ya göre müştekilerin ifadelerinin de aktarıldığı iddianamede bir müştekinin, Makedonya ve Balkan ülkelerinde uyuşturucu mafyası olarak tanınan Boban Tomovski isimli şüphelinin Sedat Peker'e biat ettiği ifadesi yer alıyor.

İddianamede 31 Ağustos 2017'de İstanbul, Çekmeköy'de silahla vurularak hayatını kaybeden Cahit Çetin'in ölümünü şüpheli Sedat Peker'in azmettirdiği kaydedildi.

Örgüt yöneticisi olan 9 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt üyesi olası olan 46 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma" suçundan 2 yıl 6 aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

22 şüphelinin de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 2 yıldan 4'er yıla kadar hapis talep edildi.

İddianamede değerlendirmek üzere Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

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