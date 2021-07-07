Sedef hastalığı tedavisinde akupunktur yöntemi nasıl etki eder?

Sedef hastalığı tedavisi, dermatolojik bir sorundur. Kronik stres ve yüksek şiddetli akut stres kaynaklı bir problem olan sedef hastalığı tedavisinde akupunktur yöntemi de kullanılır.
SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR YÖNTEMİ
Akupuktur, limbik sistem üzerinden etki eden bir tedavi yöntemidir.Kişinin strese karşı dayanıklılığını arttırmaktadır. Bu da sedef şikayetlerinin azalmasına, sedefe bağlı lezyonların ortadan kalkmasına neden olmaktadır.
SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR KAÇ SEANSTIR?
Sedef hastalığının akupunktur ile tedavisinde hastalara 15 seans tedavi uygulanır. Bu tedaviler 20 dakika sürer, haftada 3 kere uygulanır. Bu arada da kişinin limbik sisteminin nasıl daha iyi organize edileceği de kendisine öğretilmekte, bu sayede tedavi sonrası ortaya çıkan stres uyaranlarıyla daha rahat baş etmesi sağlanmaktadır.
SEDEF HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
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Sedef hastalığı tedavisi belirlenmeden önce belirtiler göz önünde bulundurularak teşhis konulur. Sedefte diz ve dirsel bölümünde pullanma ve kabuklanma oluşur. Genital bölgede, tırnak ve saç derisinde de gözlenebilen cilt lezyonarı, kol, bacak, avuç içi, ayak tabanında bile görülebilmektedir. Sedef hastalığında cilt lezyonları kırmızı lekeler üzerinde gri-beyaz deri döküntüleri ve kabuklanma şeklinde gözlenir.
- Tırnakta sarı renk oluşumu, çukurlaşma ya da kalınlaşma gözlenebilir. Ayrıca tırnak çevresinde şişlik ve kızarıklık da gözlenebilir.
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Sedef hastalığı belirtileri arasında cilt lezyonlarına, kuruluk, yanma, kaşıntı hatta kanama şikayetleri eşlik edebilir.
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Sedef hastalığı belirtileri arasında ağrı, şişlik ve kızarıklık da görülebilir.
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