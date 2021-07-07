Sedef hastalığı tedavisinde akupunktur yöntemi nasıl etki eder?

Sedef hastalığı tedavisi, dermatolojik bir sorundur. Kronik stres ve yüksek şiddetli akut stres kaynaklı bir problem olan sedef hastalığı tedavisinde akupunktur yöntemi de kullanılır.

SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR YÖNTEMİ

Akupuktur, limbik sistem üzerinden etki eden bir tedavi yöntemidir.Kişinin strese karşı dayanıklılığını arttırmaktadır. Bu da sedef şikayetlerinin azalmasına, sedefe bağlı lezyonların ortadan kalkmasına neden olmaktadır.

SEDEF HASTALIĞI TEDAVİSİNDE AKUPUNKTUR KAÇ SEANSTIR?

Sedef hastalığının akupunktur ile tedavisinde hastalara 15 seans tedavi uygulanır. Bu tedaviler 20 dakika sürer, haftada 3 kere uygulanır. Bu arada da kişinin limbik sisteminin nasıl daha iyi organize edileceği de kendisine öğretilmekte, bu sayede tedavi sonrası ortaya çıkan stres uyaranlarıyla daha rahat baş etmesi sağlanmaktadır.

SEDEF HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?