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Sedef hastalığına karşı hangi bitkiler tüketilmeli? Yaraları onaran şifalı merhemin etkisiyle...

13.01.2021 10:00 | Son Güncelleme:
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Sedef hastalığı, kronik ve inflamatuvar multifaktöriyel bir hastalıktır. Sedef hastalığı tedavisi için, etkisiz veya daha az etkili olmasına rağmen topikal kimyasal tedaviler uygulanır. Ancak tıbbi bitkiler de alternatif tedavi yöntemlerinden biri olabilir. Sedef hastalığına karşı hangi bitkiler tüketilmeli, gelin bakalım.

İnsanlar yüzyıllardır cilt hastalıklarını tedavi etmek için şifalı bitkiler kullandılar ve son araştırmalar, bazı bitkisel tedavilerin sedef hastalığı semptomlarını iyileştirebileceği fikrini destekledi.

Sedef hastalığı, genellikle dirseklerde, dizlerde veya kafa derisinde kırmızı, pullu cilt lekelerinin gelişmesine neden olan iltihaplı bir durumdur.

Sedef hastalığının tedavisi yoktur, ancak tedaviler ve doğal ilaçlar insanların semptomlarını yönetmelerine yardımcı olabilir. Birçok bitkinin iltihabı azaltma veya cilt hücresi büyümesini yavaşlatma potansiyeli vardır, bu da sedef hastalığı semptomlarına yardımcı olabilir.

BİTKİSEL YAĞLAR MUCİZE ETKİ GÖSTERİYOR

Sedef hastalarının hem içten hem de dıştan tüketmeleri gereken bir takım bitkiler vardır. Sedef hastalığı kronik bir cilt hastalığıdır, bakım çok önemlidir. Tedavi ve bakım paralel gitmelidir. Bakımda da bitkisel yağlara çok iş düşer.

Sedef hastalığında yara bakımı ve yara onarımı önemlidir. Doktorun verdiği onarıcı ilaçların yanında, bir takım bitkisel yağlarla bakımını yapmanız gerekir. Bunların başında kantaron yağı, kakao yağı, susam yağı gelmektedir.

Sedef plaklarının kalınlığına, süresine, yaygınlığına göre değiştirebilirsiniz. Susam yağı ile eşit oranda karıştırılan kantaron yağı, eritilmiş kakao yağı ile karıştırılıp buzdolabında bekletilebilir ve dondurulabilir. Böylelikle bakım özelliği çok güçlü bir merhem elde edilmiş olur.

İLTİHABI TETİKLEYECEK YİYECEKLERDEN KAÇINMAK GEREKİR

Sedef hastalığında iltihabı tetikleyebilecek yiyeceklerden de kaçınmak önemlidir. Enflamasyon ve bağışıklık sistemi tepkisi alevlenmeye neden olabilir.

Kırmızı et ve süt ürünleri

Hem kırmızı et hem de süt ürünleri, özellikle yumurta, araşidonik asit adı verilen çoklu doymamış yağ asidi içerir. Geçmiş araştırmalar, araşidonik asidin yan ürünlerinin psoriatik lezyonlar oluşturmada rol oynayabileceğini göstermiştir.

Kaçınılması gereken yiyecekler şunları içerir:

Kırmızı et, özellikle sığır eti,
Sosis, pastırma ve diğer işlenmiş kırmızı etler,
Yumurta ve yumurta yemekleri.

Glüten

Çölyak hastalığı, protein glütenine otoimmün yanıt ile karakterize edilen bir sağlık durumudur. Sedef hastalığı olan kişilerin, glüten duyarlılığı için artmış belirteçlere sahip olduğu bulunmuştur. Sedef hastalığınız ve glüten duyarlılığınız varsa, glüten içeren yiyecekleri kesmeniz önemlidir.

İşlenmiş gıdalar

Çok fazla işlenmiş, yüksek kalorili yiyecek yemek obeziteye, metabolik sendroma ve çeşitli kronik sağlık sorunlarına yol açabilir. Bunlar gibi belirli koşullar vücutta kronik iltihaplanmaya neden olur ve bu da sedef hastalığı alevlenmelerine bağlanabilir.

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