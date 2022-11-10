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  4. Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Sedyeden inip gazetecilerin üzerine koştu! Kimse ne olduğunu anlayamadı

10.11.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de denize düşen şahıs polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye götürülen şahıs, kendisini görüntüleyen gazetecileri görünce sedyeden atlayarak, muhabirlerin üzerine koştu.

Olay, gece saatlerinde Şehit Cevher Duduyev Sahil Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen kişi, bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Şahsın denize düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şahıs, daha sonra ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

GAZETECİLERE SALDIRMAYA ÇALIŞTI

Hastaneye götürülen şahıs, bu sırada kendisini görüntüleyen gazetecileri fark etti. Bunun üzerine sedyeden atlayan şahıs, gazetecilerin üzerine koştu. Gazetecilere saldırmaya çalışan şahsı polis ekipleri güçlükle zapt etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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