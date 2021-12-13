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  4. Seferber oldular! Korkunç kaza: Araçtan güçlükle kurtarıldı

Seferber oldular! Korkunç kaza: Araçtan güçlükle kurtarıldı

13.12.2021 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil dereye devrildi. Aracın içindeki sürücü, ekipler ve bölgedeki vatandaşların uzun uğraşları sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Araçtan güçlükle kurtarılan sürücünün kazada ağır yaralandığı öğrenildi.

Seferber oldular! Korkunç kaza: Araçtan güçlükle kurtarıldı

Kaza, gece saat 2.45 sıralarında Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Derenin içerisinde yan yatan otomobilde sıkışan sürücüyü kurtarma için ekipler seferber oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

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İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtarabilmek için makas yardımıyla aracın tavan bölümü kesildi. Uzun uğraşlar sonucu sürücü, polis ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Derenin içerisinde sedye ile yukarı çıkartılan sürücü Y.Y'nin olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Ardından ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

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Kazada maddi hasarında oluştuğu otomobil, çekici vasıtasıyla otoparka kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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