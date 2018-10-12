Şeffaf plakla ortodontik diş tedavisi yani invisaling ortodontik tedavi hastalara hangi kolaylıkları sağlar?

Ortodontik tedavi çapraşık dişlerin düzenlenmesi ile kişiyi hem sağlıklı bir gülüşe kavuşmakta hem de besinlerin çiğnenmesini kolaylaştırarak fazla kiloları vermeyi desteklemektedir. Günümüzde gelişen teknolojik altyapılarla birlikte ortodontik tedavi esnasında metal braketlerle kötü görünebileceğini düşünen bireyler için Invisalign şeffaf plaklarla “görünmez” ortodontik tedaviler ön plana çıkmaktadır.
1- KULLANIM KOLAYLIĞI
Invisalign şeffaf plakları istenildiği zaman çıkartılabilmektedir.
Beysudent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Ortodonti Uzmanı Dr.Berk Özoğul’un uzun süreli deneyimi: Metal braket uygulamalarının şeffaf plak tedavisine göre dudak ve yanak bölgelerinde daha çok tahriş oluşturduğu yönündedir. Şeffaf plak tedavisinde hiçbir tel ya da braket sistemi kullanılmamakta; sadece ataşman adı verilen küçük kuvvet noktaları diş yüzeylerinin küçük bir bölümüne kompozit ile oluşturulmaktadır.
2- ESTETİK GÖRÜNÜM
Metal braketler aralarına yiyecek kaçabildiği ve genel itibariyle metal oldukları için ağızda istenmeyen bir görüntü oluşturabilmektedir. Sosyal görünüm kaygıları sebebiyle metal tedavilere başlayamayan ergen veya erişkinler için tedavi oldukları belli olmadan dişlerinin düzeltilebilmesi Invisalign ile mümkündür. Düğün, nişan, mezuniyet vb özel günlerinizde tel taktığınızın belli olmaması “görünmez” ortodontinin başka bir tercih sebebidir.
3- DİŞ VE DİŞ ETİ SAĞLIĞINA OLUMLU ETKİ
Invisalign şeffaf plaklarını yemek yeme esnasında çıkartılabildiği için dişlerin temizlenmesi de metal braketlere göre daha kolaydır. Şeffaf plakların keskin köşeleri olmadığından metal braketlere göre dişeti sağlığına daha az zarar verirler. Metal braketler ayrıca daha geniş diş yüzeylerini kapsadıklarından mine yüzeyinde dekalsifiye beyaz bölgeler oluşturma riskleri daha fazladır. Dr.Berk Özoğul’un klinik deneyimleri de metal braketlerin çürük oluşturmaya Invisalign’dan daha yatkın olduğu yönündedir.
4- TEDAVİ SONUCUNUN TEDAVİ BAŞINDA GÖRÜLEBİLMESİ
Invisalign şeffaf plak tedavisine başlarken öncelikle ağız içi tarayıcılar ile üç boyutlu görüntü kaydı yapılmaktadır. Sonrasında “clin-check” adı verilen ve hastaya tedavisinin sonunda dişlerinin nasıl olacağının gösterildiği animasyon oluşturulmaktadır. Tedavi sonu dişsel görüntülerinin hastaya gösterilmesi ve hekimce de onaylanmasından sonra şeffaf plakların üretimi başlamaktadır. Metal braket tedavilerinde sonucun hastaya önceden gösterilebilmesi mümkün değildir.
5-TEDAVİ SÜRESİ
Invisalign Şeffaf Plak Sistemi ile dişler daha kısa sürede tedavi edilmektedir. Metal braketlerle yapılan tedavilere göre şeffaf plak tedavileri ortalama 3 ila 6 ay daha kısa sürede tamamlanmaktadır. Şeffaf plakların 14 günde bir değiştirilmesiyle birlikte dişlerde değişimler başlamaktadır. Plakların günde 20 saate yakın düzenli kullanımı ile tedavide ideal sonuçlar elde edilmektedir.
Kaynak: Dr. Dt. Berk Özoğul
Web Site: www.beysudent.com.tr
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