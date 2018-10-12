Şeffaf plakla ortodontik diş tedavisi yani invisaling ortodontik tedavi hastalara hangi kolaylıkları sağlar?

Ortodontik tedavi çapraşık dişlerin düzenlenmesi ile kişiyi hem sağlıklı bir gülüşe kavuşmakta hem de besinlerin çiğnenmesini kolaylaştırarak fazla kiloları vermeyi desteklemektedir. Günümüzde gelişen teknolojik altyapılarla birlikte ortodontik tedavi esnasında metal braketlerle kötü görünebileceğini düşünen bireyler için Invisalign şeffaf plaklarla “görünmez” ortodontik tedaviler ön plana çıkmaktadır.

1- KULLANIM KOLAYLIĞI



Invisalign şeffaf plakları istenildiği zaman çıkartılabilmektedir.

Beysudent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Ortodonti Uzmanı Dr.Berk Özoğul’un uzun süreli deneyimi: Metal braket uygulamalarının şeffaf plak tedavisine göre dudak ve yanak bölgelerinde daha çok tahriş oluşturduğu yönündedir. Şeffaf plak tedavisinde hiçbir tel ya da braket sistemi kullanılmamakta; sadece ataşman adı verilen küçük kuvvet noktaları diş yüzeylerinin küçük bir bölümüne kompozit ile oluşturulmaktadır.

2- ESTETİK GÖRÜNÜM



Metal braketler aralarına yiyecek kaçabildiği ve genel itibariyle metal oldukları için ağızda istenmeyen bir görüntü oluşturabilmektedir. Sosyal görünüm kaygıları sebebiyle metal tedavilere başlayamayan ergen veya erişkinler için tedavi oldukları belli olmadan dişlerinin düzeltilebilmesi Invisalign ile mümkündür. Düğün, nişan, mezuniyet vb özel günlerinizde tel taktığınızın belli olmaması “görünmez” ortodontinin başka bir tercih sebebidir.