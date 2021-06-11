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Şehidin zeybek oynadığı görüntüler yürekleri dağladı

11.06.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı’da görev yapan Polis Özel Harekat memuru Veli Kabalay’ın şehit olmadan günler öncesinde mevzide arkadaşları ile birlikte Tavas Zeybeği oynadığı görüntüleri sosyal medyada vatandaşlar tarafından ilgi görürken yürekleri dağladı.

Şehidin zeybek oynadığı görüntüler yürekleri dağladı

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde Türkiye-İran sınır hattında yapılan sınır duvarı inşaatının güvenliğinde görevli Polis Özel Hareket memuru Veli Kabalay bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yapılan taciz ateşinde şehit düştü.

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5 AY ÖNCE BABA OLMUŞTU

Denizli’nin Tavas ilçesi Ulukent Mahallesinden olan Kabalay, evli ve 5 ay önce baba olduğu öğrenilmişti. Şehit olmadan günler önce mevzide arkadaşları ile çektiği bir görüntüsü, izleyenlerin yüreklerini dağladı.

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ZEYBEK OYNAYIŞINA BEĞENİ YAĞDI

Kabalay’ın Tavas Zeybeği oynadığı görüntüler sosyal medyada vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kabalay’ın, zeybek oynadığı anların görüntüsünü izleyenler binlerce kez beğenilerek paylaşıldı. Şehit Kabalay’ın zeybekteki figürleri ustalığını göstererek vatandaşlar tarafından sosyal medyada genellikle "Tavaslı olmanın hakkını vermiş" şeklinde yorumlar geldi. (İHA)

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şehit Ağrı

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