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Şehir hayatını bıraktı, 25 yıldır elektriksiz ve tek başına yaşıyor! Ölmeden önce tek isteği...

05.07.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan 89 yaşındaki Remzi Gür'ün hayatı, eşinin vefatının ardından değişti. Şehir hayatını terk eden Gür, 1997 yılından beri Çatalca'da ormanlık alanda bulunan babadan kalma arsasının üzerine yaptığı evde yaşıyor. Gür'ün yaşadığı evde 25 yıldır elektrik bulunmuyor. Eşini defnettiği köyün dışındaki evinde 25 yıldır tek başına bir hayat süren Gür, artık yaşlandığını söyleyerek evine elektrik bağlanmasını istedi.

Şehir hayatını bıraktı, 25 yıldır elektriksiz ve tek başına yaşıyor! Ölmeden önce tek isteği...

İstanbul’da emekli olduktan sonra da çalışmaya devam eden Remzi Gür, 1995 yılında eşini kaybetti. Eşini Belgrat köyüne defneden Gür, eşinin vefatının ardından şehir hayatını da terk ederek köye yerleşti. Köyde evi olmayan Gür, ormanlık alanda bulunan babadan kalma arsasının üzerine, kendi imkanları ile ev yaptı. Ancak evini yaptığı yer köyün dışında olduğu için elektrik bağlayamadı. 1997 yılında yaptığı eve yerleşen Remzi Gür, o günden beri elektrik olmadan yaşamını sürdürüyor. Tek başına ormanlık alanda yaptığı evde yaşayan 89 yaşındaki Remzi Gür, artık yaşlandığını ve elektriksiz yaşamını sürdüremediğini söyleyerek elektriğinin bağlanmasını istiyor.

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"ÖLMEDEN EVVEL ELEKTRİĞİMİN BAĞLANMASINI ARZ EDİYORUM"

25 yıldır tek başına ve elektriksiz yaşayan Remzi Gür, “İstanbul’da çalışıyordum. Eşim vefat ettikten sonra buraya gelip defnettim. Burada arsam vardı, arsanın üzerine ev yaptım. 1997 yılında burada yaşamaya başladım ve o günden bu güne elektriksiz yaşıyorum. 89 yaşındayım elektriksiz yaşamak, yemek yapmak zor oluyor. Elektriksiz yaşamım zor oluyor. 25 seneden beri elektriksiz yaşıyorum. Ölmeden evvel elektriğimin bağlanmasını arz ediyorum” dedi.

İHA

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İstanbul
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