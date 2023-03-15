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  4. Şehir ortasındaki tatbikat dillere düştü! Sosyal medya Orion23'ü ti'ye aldı, bilgisayar oyununa benzetti: "Yöneticileri memnun etmek için savaş oyunu oynadık"

Şehir ortasındaki tatbikat dillere düştü! Sosyal medya Orion23'ü ti'ye aldı, bilgisayar oyununa benzetti: "Yöneticileri memnun etmek için savaş oyunu oynadık"

15.03.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce asker katıldı, 35 milyon avroya mal oldu; Fransa'da sokak ortasında birçok NATO ülkelerinin katılımıyla düzenlenen Orion23 tatbikatı sosyal medya kullanıcılarına mizah malzemesi haline geldi. İddiaya göre tatbikata katılan askerler bile "Yöneticileri memnun etmek için savaş oyunu oynadık" diyerek tatbikatı ti'ye aldı.

Şehir ortasındaki tatbikat dillere düştü! Sosyal medya Orion23'ü ti'ye aldı, bilgisayar oyununa benzetti: "Yöneticileri memnun etmek için savaş oyunu oynadık"

Sokak ortasında askerler savaş sahnesi canlandırırken kurusıkı silahları ateşleyip yerlerde sürüklendiler. Yüzlerce Fransız ve İngiliz askerinin tatbikat görüntüleri sosyal medyanın diline düştü. Kullanıcılar o anları tatbikattan ziyade bilgisayar oyununa benzetti. Öyle ki, ünlü karikatür sanatçısı David Buonomo da tatbikatı Süper Mario oyununa benzetti.

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İNSANLAR YOLUNA DEVAM EDERKEN KURUSIKI SİLAH ATEŞLEDİLER

Twitter'da yer alan videolarda, yaklaşık 300 kadar Fransız ve İngiliz askerinin, güneydeki Cahors kentinde yayalar ile araç geçişleri arasında savaş sahnesi canlandırdığı görüldü.

Cadde ortasında üniformalarıyla ilerleyen, mevziler açan ve ellerindeki kurusıkı silahları ateşleyen askerlerin, sözde düşmana uzattığı namlularının ucundan kent sakinlerinin aldırış etmeden geçmesi dikkati çekiyor.

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ESPRİLERİN ARDI ARKASI KESİLMEDİ

Sosyal medyadaki görüntülerde, yeşil ışık yandığı için rotasına devam etmek isteyen bir aracın da yol ortasında uzanan askerlerin arkasında beklemesine ilişkin çok sayıda espri yapıldı.

Bir kullanıcı bu sahne için "Peki bu askerleri kim koruyacak?" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı da "Trafik akışını kesmeyi unutmaları normal mi?" diye sordu.

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Birçok kullanıcı da görüntülere ilişkin "tatbikattan ziyade bilgisayar oyununa benziyor" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan stratejik istihbarat sitesi Opexnews, yaptığı bir paylaşımda, tatbikata katılan bazılarının, "Yöneticileri memnun etmek için savaş oyunu oynadık." dediğini aktardı.

TATBİKAT KARİKATÜRE KONU OLDU

Dadou lakabıyla tanınan Fransız karikatürist David Buonomo ise çizdiği bir karikatürle tatbikatı alaya aldı.

Buonomo, "Gardiole Nehri'nde Orion Tatbikatı" başlıklı karikatüründe Fransız askerlerinin tatbikatını Süper Mario oyununa benzetti.

Ayrıca Twitter'dan "tatbikatın komediye dönüştüğüne ilişkin" çok sayıda caps paylaşımı dikkati çekti.

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7 BİN ASKER KATILDI

2021 yılında NATO müttefikleri kapsamında başlatılan Orion Askeri Tatbikatının ikinci ayağı Fransa'nın 14 bölgesini kapsayacak şekilde düzenlendi.

Fransa, ABD, İtalya, İspanya, Belçika ve İngiltere’den 7 bin askerin katıldığı tatbikatın ikinci ayağının son aşaması ise Fransa'nın Lot ilinin Cahors kentinde icra edildi.

Fransız ordusunun yüksek seviyeli çatışmalara hazırlıklı olması için sürdürülen tatbikat, ilkbaharda da 12 bin askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde devam edecek.

Tatbikatın 35 milyon avroya mal olduğu belirtiliyor.

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(AA)

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