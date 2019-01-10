"Şehirlerimizi birlik içinde yöneteceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Yönetim anlayışı olarak biz merkezli bir yönetim sergileyeceğiz. AK Parti İl Başkanı benim gözümde hangi konumdaysa MHP İl Başkanı da aynı konumdadır. Şehrin yönetiminde istişare ederek karar alacağız." dedi.

Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığını ziyaret ederek, partililere başkent için hazırladığı projelerini tanıttı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından başlayan proje tanıtım toplantısında konuşan Özhaseki, Cumhur İttifakı'nın Türkiye üzerinde dış güçlerin kurguladığı birçok oyunu bozduğunu ve bozmaya devam edeceğini söyledi.

Şehircilik yönetimine ilişkin birikimlerini aktaran Özhaseki, "Yıllarca belediye başkanlığı yapan biri olarak söylüyorum şehirler canlı organizmalardır. Onları taş ve topraklardan ibaret yapılar gibi görmek yanlış olur. Onların da bir ruhu var. Onlar bakım ve ilgi istiyor. Şehirler arasında son yıllarda kıyasıya rekabet var. Yöneticilerin değişimi takip edip, ayak uydurması lazım." ifadelerini kullandı.