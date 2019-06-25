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Şehit anne ve babasını duygulandıran görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 17:53 | Son Güncelleme

ŞIRNAK’ta 1994 yılında PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan özel harekat polisi Nazif Topsakal’ın ismi polis merkezine verildi.

Şehit anne ve babasını duygulandıran görüntü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)- ŞIRNAK’ta 1994 yılında PKK’lı teröristlerin silahlı saldırısında şehit olan özel harekat polisi Nazif Topsakal’ın ismi polis merkezine verildi. Şehidin anne ve babası oğullarının resmini Türkiye haritası ve Türk bayrağıyla birlikte görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
Şırnak’ın İdil ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve polis lojmanlarına PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 4 polisten biri Nazif Topsakal’ın ismi, 3 Nisan Polis Merkezi’ne verildi. Polis merkezinin önünde düzenlenen törende konuşan Vali Fuat Gürel, ’’Terörle mücadelede ön planda yer alan arkadaşımız çok genç yaşta aramızdan ayrılmış. Ancak ismi yaşıyor. İnşallah bu polis merkezine ismi verilmesiyle de ilelebet yaşayacaktır. Binaları süsleyen bu isimler olacak. Çünkü gelecek nesilleri yetiştirirken şehitlik ve gazilik mertebesinin ne manaya geldiğini çocuklarımıza, gençlerimize bir şekilde öğretmemiz gerekir. Onların şu binaların önünden geçerken şehit ve gazi ismini görmesi muhakkak akıllarına kazınacaktır ve bu şekilde, bu şuurla da yetişmiş olacaklardır.’’ dedi.
İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından yapılan duanın ardından Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi’nin açılışı yapıldı. Emine Topsakal (85) ve Süleyman Topsakal (86), Polis Merkezi’ne girdiklerinde Türkiye haritası ve Türk bayrağı içinde olan oğullarının resmini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Tören, Polis Merkezi’nin önünde hatıra resmi çekilmesiyle sona erdi.
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Şehit anne ve babasını duygulandıran görüntüŞehit anne ve babasını duygulandıran görüntüŞehit anne ve babasını duygulandıran görüntüŞehit anne ve babasını duygulandıran görüntü

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