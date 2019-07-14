"Şehit arkadaşımı kıskandım"

ÖMER OLCAY - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin izlerini sağ bacağındaki 40 şarapnel parçasıyla taşıyan gazi Ahmet Arık, "O gece şehadet şerbetini içemediğim için şehit olan arkadaşımı kıskandım. Cenab-ı Allah bize şehitliği değil, gazi olmayı nasip etti." dedi.

AA muhabirine 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Ahmet Arık, darbe kalkışmasını duyar duymaz abdestini alıp ailesiyle vedalaştığını söyledi.

Arık, arkadaşlarıyla Ulus'ta toplandıklarını, Genelkurmay Başkanlığına kadar "Ya Allah, Bismillah" diye sloganlar atarak yürüdüklerini belirtti.

Ailesiyle vedalaşırken duygu dolu anlar yaşadığını ifade eden Arık, kızının kendisine dışarı çıkmaması için yalvarması üzerine "Kızım, babasız yaşayabilirsin ama vatansız asla yaşayamazsın." diyerek evden çıktığını dile getirdi.

Binanın önüne gittiklerinde uçakların ve helikopterlerin alçak uçuş yaptığını gördüklerini belirten Ahmet Arık, "O gece sokaktaki herkes korkmayı unutmuştu. Yanında arkadaşı düşüp yaralananı diğer arkadaşı alıp götürüyordu. Şehit olan arkadaşım bana dedi ki: 'Bunlar bize silah doğrultmuş, galiba ateş edecekler kenara geçelim.' Biz de bahçede bulunan güvenlik kulübelerini orada siper aldık." diye konuştu.