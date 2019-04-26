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Şehit astsubayın adı kütüphanede yaşayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 20:19 | Son Güncelleme

Şehit Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz anısına Denizli'nin Çivril ilçesindeki bir lisede kütüphane kuruldu - Şehit Öz, görev yaptığı dönemde yaralanmalarda kan kaybını önlemek amacıyla tasarladığı tampon kemer için patent başvurusunda bulunmuştu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde, Bitlis'in Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz'ün adını taşıyan kütüphane açıldı.

Çivril Kaymakamı Armağan Önal, Şevkiye Özel Fen Lisesindeki kütüphanenin açılışında, şehit Öz'ün okuyan ve araştıran bir kişi olduğunu söyledi.

Şehit Öz'ün, yaralanmalarda kan kaybını önlemek amacıyla tasarladığı tampon kemer için patent başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Önal, şehidin isminin bu eğitim kurumununda ilelebet yaşayacağını ifade etti.

Konuşmanın ardından Şehit Hilmi Öz Kütüphanesi açıldı.

Törene, şehidin babası Özer Öz, dedesi Hilmi Öz ve diğer aile üyeleri de katıldı.

Öte yandan, kütüphanenin açılışının ardından düzenlenen panelde, Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, "TÜBİTAK Proje Hazırlanmasında Düşünce ve Hipotez" ve Prof. Dr. Osman Yılmaz ise "Bilim ve Araştırmada Görülmeyen Kahramanlar" konularında konuşma yaptı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde 21 Ocak'ta, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Sağlık Astsubay Çavuş Hilmi Öz, kucağında şehit olan arkadaşından etkilenerek yaralanmalarda kan kaybını önlemek amacıyla tasarladığı tampon kemer için patent başvurusunda bulunmuştu.

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