Şehit Aybüke öğretmenin mezun olduğu okuldan isminin kaldırılması için dava açtılar

İlçede, 1933 yılında ortaokul olarak hizmete açılan, 1956 yılında 22 derslikli lise olarak eğitime devam eden Edremit Lisesi'nin adı, 2010 yılında Körfez Anadolu Lisesi adını aldı. Okulun eski mezunlarından Şenay Aybüke Yalçın, ilk görev yeri olan Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de PKK’lı teröristlerce şehit edildi. Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvuran şehit Aybüke öğretmenin anne ve babası, okula kızlarının adının verilmesini istedi. Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmaların ardından okul adı ‘Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi’ oldu. MAHKEMEYE BAŞVURDULAR Kararın ardından ise, Edremit Lisesi Mezunlar Derneği yönetimi, okulun eski ismini alması için Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Şehit öğretmenin adının değiştirilmesi için yapılan bu başvuru Edremit’te tepkiyle karşılandı. "RAHATSIZ OLANLARI UYGUN GÖRMÜYORUM" Edremitli Bayram Karabıyık, “Şehit öğretmenimiz, vatan millet için şehit olmuştur. Bu okuldan mezun olduğu için de isminin buraya verilmesinde bir sakınca yoktur. Bundan rahatsız olmalarına da gerek yoktur. İsabetli bir karardır ve bundan rahatsız olanları da uygun görmüyorum. Körfez Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu için kendisi de şehit olduğu için buraya isminin verilmesi gayet uygundur” dedi.

İşte Batman'da Şenay öğretmenin öldüğü saldırının görüntüleri "TEPKİNİN O ZAMAN KONULMASI GEREKİRDİ" Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hikmet Uyan, “Ben kendim de bu okulunun mezunuyum. Bizim okuduğumuz dönemde ismi Edremit Lisesi'ydi. Ancak zaman içerisinde yabancı dil ağırlıklı olarak isim aldı. Körfez’de ilk Anadolu Lisesi olarak Kadıköy’deki Anadolu Lisesi açıldı. Bu sefer Edremit Anadolu Lisesi adı ona verildi. 2010-2011 yılında ise Edremit Lisesi’nin ismi Körfez Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Bugün rahmetli eski öğrencimiz, meslektaşımız şehit Aybüke Yalçın öğretmenimizin isminin verilişi ise henüz 2021 yılında oldu. Asıl Edremit Lisesi'nin adının değiştirilmesi ise 2010-2011 yılındadır. Edremit Lisesi Mezunları olarak bu hak arayışının veya isme karşı tepkinin o zaman konulması gerekirdi kanaatindeyim” dedi. "ŞEREFLE O TABELAYI TAKTIK" Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek ise “Ben görevime 4 Mayıs 2020 tarihinde atandım. Terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ın o okuldan mezun olduğunu öğrendim. 2 kişi geldi ve kendilerinin, şehidimizin annesi babası olduğunu söylediler. Duygusal bir atmosfer oluştu ve kızlarının bu okuldan mezun olduğunu belirterek, ‘İsmini bu okula verirseniz, bizi şereflendirirsiniz, çok seviniriz’ dediler. Bakanlıktan gelen yazı ile 11 Şubat 2021 tarihinde isim değişikliği yapıldı. Şerefle oraya o tabelayı taktık. Bundan da gayet memnunum. Kimseye şahsen rencide edecek, herhangi bir arkadaşımızı üzecek bir davranışta bulunduğumuzu zannetmiyorum. Beni burada üzen olay, 2010 yılında Körfez Anadolu Lisesi adı verildiğinde karşı çıkılmaması. Mahkemeye verdiklerini duydum, tabi bu bizim konumuz değil. Biz kamu görevlisiyiz. Bizler devletin tayin etmiş olduğu buradaki bürokratlarız bizler kanun uygulayıcıyız” diye konuştu.