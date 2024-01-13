Şehit haberlerinin ardından 'askeri harekat' vurgusu: Fazla söze gerek yok

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Fırat’ın doğusuna yapılacak bir askeri harekât en az Kıbrıs Barış Harekâtı kadar elzem, mühim, stratejik ve zaruridir" dedi.

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere rahmet, Türk Milleti'ne de başsağlığı dileyen BBP Lideri Mustafa Destici, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"FAZLA SÖZE GEREK YOK"

"Sınırlarımız içerisinde ve dışarısında teröristlerle ve onları destekleyen iç ve dış mihraklarla mücadeleye devam eden kahraman güvenlik güçlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Fazla söze gerek yok, durum apaçık ortadadır. Türkiye sadece içeriden değil, dışarıdan saldırılarla da sıkıştırılmak istenmektedir. Çok net olan bir şey var ki, son dönemlerde bu istikametteki hasmane çalışmalar içeride ve dışarıda ziyadesiyle artmıştır. Bu durumda ve bu şartlarda, Türkiye tüm olumsuzluklara tahammül edecek, zamanı kollayacak durumda da değildir ki, bu tahammül edilebilir ve sürdürülebilir de gözükmemektedir.

ASKERİ HAREKAT VURGUSU

Terör örgütü PKK’nın Kandil’de geliştirdiği terörist kapasiteyi büyük ölçüde Fırat’ın doğusuna taşıdığı malum. Bu haseple, bugün ABD özel kuvvetleri CENTCOM himayesinde ve desteğinde PKK/YPG’nin Suriye’de ve Irak’ta geliştirdiği terörist kapasite, Kandil’de geliştirdiğinin misliyle fazlasıdır. Temizlenmesi gereken yer artık öncelikli olarak Kandil değil, Fırat’ın doğusudur. Müstakbel veya muhtemel bir askeri harekatımız; en batıdan Fırat’ın doğusuna yani Sincar hattına kadar yürütülmelidir."

'KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI KADAR ELZEM, MÜHİM, STRATEJİK VE ZARURİDİR'

Destici açıklamasının devamında, "Şu bilinsin ki; Fırat’ın doğusuna yapılacak bir askeri harekât en az Kıbrıs Barış Harekâtı kadar elzem, mühim, stratejik ve zaruridir. Türkiye, kesinlikle ve ivedilikle Fırat’ın doğusunda, bekâ parametrelerimizi yerle bir edici mevziide bulunan, PKK ve türevlerini eğiten- donatan ve üstümüze salan CENTCOM’la dişe diş- göze göz bir mücadeleye girişmeli, açık ve kararlı bir politika ile, bu olmuyorsa askeri güçle CENTCOM’u sahadan çıkartmak zorundadır. Bu yapılmazsa PKK’da, YPG’de, terör ve terörist saldırılar da bitmez. Yüce Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Devletimizi, ülkemizi, milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun. Hasımlarımıza fırsat vermesin" ifadelerine yer verdi. (DHA)





