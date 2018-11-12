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Şehit Kaymakçı'nın cenazesi memleketine getirildi - AKTUEL

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 15:21 | Son Güncelleme

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi'nde, geçen Cuma mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngütepe Üs Bölgesi'nde, geçen Cuma mühimmat deposunda meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Samet Kaymakçı için Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine; Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti milletvekilleri Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ile şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan baba Vakkas ve anne Zeynep Kaymakçı gözyaşı dökerek oğullarının fotoğrafını öptü. SİLAH ARKADAŞLARI TÖRENİ CEP TELEFONUYLA İZLEDİ Şehidin Derecik'te astsubay olarak görev yapan, adı öğrenilemeyen komutanı ise Gaziantep'teki babasını cep telefonuyla görüntülü arayarak cenaze törenini izledi. Komutanın babası Oktay Duman, şehit Kaymakçı'nın, astsubay oğluyla görev yaptığını ve üs bölgesindeki askerlerin töreni izlemek istediğini söyledi. Öğle namazının ardından, İl Müftüsü Ahmet Çelik'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası Şehit Samet Kaymakçı'nın cenazesi, gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.

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