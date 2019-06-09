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Şehit oğlunu, asker selamıyla uğurladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 19:15 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Celal Hayta (28) memleketi Sakarya'da toprağa verildi.

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- HAKKARİ'de üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Celal Hayta (28) memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, anne Berrin Hayta, şehit oğlunun tabutu başında asker selamı verdi.

4 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinden teröristlerce düzenlenen 3 askerin şehit olduğu havan saldırısında yaralanan Sakaryalı Uzman Çavuş Celal Hayta da tedavi gördüğü Ankara GATA'da kurtarılamadı. Şehit Uzman Çavuş Celal Hayta'nın cenazesi Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi, buradan da Adapazarı'na götürüldü. Hayta'nın cenazesi, son kez Kurtuluş Mahallesi'ndeki baba evine getirelerek helallik alındı.

Muharrem ve Berrin Hayta çiftinin 2 çocuğundan biri olan Celal Hayta'nın cenazesi, daha sonra Serdivan Sapak Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meral Akşener şehidin babası ve annesine başşağlığı dileğinde bulundu. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken, şehidin babası ve annesi gözyaşlarına boğuldu.

Anne Berrin Hayta şehit oğlunun cenazesi başında asker selamı verdi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin cenazesi, askeri törenle Sakarya Şehitliği'nde toprağa verildi.

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