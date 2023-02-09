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Şehit oğlunun hatıralarını almak için saatlerce deprem enkazında bekledi

09.02.2023 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Çatak ilçesinde geçen yıl ekim ayında PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert'in (30) babası Şahap Sert'in Kahramanmaraş’ın Elbistan’daki evi de depremde yıkıldı. Aile bireyleri sağ kurtulurken, Şahap Sert, oğlundan kalan hatıralara ulaşmak için enkaz başında bekledi.

Şehit oğlunun hatıralarını almak için saatlerce deprem enkazında bekledi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde oturan Şahap Sert'in Yunus Emre Mahallesi’ndeki evi, 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkıldı. Aile bireyleri yara almazken, Şahap Sert’in Van'ın Çatak ilçesinde PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan oğlu Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert’ten kalan hatıralar enkaz altında kaldı. Şahap Sert, oğlunun hatıralarına ulaşmak için uzun süre enkaz başında bekledi.

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Enkazdan oğluna ait parka, tulum, sırt çantası ve çelik yeleği çıkarıldı. Sert, ekiplerin çalışmalarında çıkan oğluna ait eşyalarla elbiseleri teslim alıp otomobiline koydu.

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Şehit oğlu için yıkılan evinde özel bir oda oluşturduğunu söyleyen Şahap Sert, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Ben bir şehit babasıyım. Oğlum Van'da şehit düştü. Evde oğlumdan kalan hatıralarını bekliyorum. Binamız ikinci büyük depremde yıkıldı. Biz dışarıdaydık. Devletimiz ve komşularımız yanımızda. Bunlar bir kaderdir. Kadere inanmak gerek. Vatanımızın ve milletimizin kaderinde bu var. Oğlumun silahı ve kanlı gömleğini aldık. İnşallah diğer eşyalarının da çıkarılmasını bekliyoruz" dedi.

(DHA)

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