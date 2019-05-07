HABER

- Şehit piyade sözleşmeli er Akkuş, son yolcuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 18:29 | Son Güncelleme

Şırnak'ta PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş, memleketi Aydın'da son yolcuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehit olan asker, memleketi Aydın'da toprağa verildi.

Şehit piyade sözleşmeli er Görkem Akkuş'un (24) Germencik Devlet Hastanesinden alınan cenazesi, helallik için babaevinin bulunduğu Ortaklar Mahallesi'ne götürüldü.

Daha sonra şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Çarşı Camisi'ne getirildi. Burada şehidin annesi Nazife Akkuş, kardeşleri ve ağabeyi tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Akkuş'un naaşı Ortaklar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Rıza Posacı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

PARTNER 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise... 9 yıllık üvey baba tecavüzü onu yeme bağımlısı yaptı şimdi ise...
Şehit polis gözyaşları arasında toprağa verildiŞehit polis gözyaşları arasında toprağa verildi
Şafak Altun'un yeni kitabı "uyumsuzlar" raflardaŞafak Altun'un yeni kitabı "uyumsuzlar" raflarda
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cami mezarlık şehit

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Ekrem İmamoğlu'nun 'Artık herkes konuşacak' çağrısına ünlülerden destek

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Cumhurbaşkanlığı'ndan Gökhan Özoğuz’a tepki! 'Edepsiz, şaka mısın oğlum sen?'

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimi kararı

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

YSK'dan İYİ Parti'nin başvurusuna ret

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasan Cemal davasında karar açıklandı

Hasan Cemal davasında karar açıklandı!

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

Beşiktaş'taki terör saldırısında ağır yaralanan polis memuru şehit oldu

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

Uzunkaya: Ölümlü kaza sayısında yüzde 33 düşüş sağlandı

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

FETÖ'nün ankesör soruşturmalarında itirafçı sayısı artıyor

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

Köylerine ulaşabilmek için ölümle burun buruna geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.