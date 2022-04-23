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  4. Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Şehit Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon son yolculuklarına uğurlandı

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Şehit Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon son yolculuklarına uğurlandı

23.04.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 28 yaşındaki Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon ve 24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök ile Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs'un cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi. Şehit Bekir Can Kerek'in 2 ay sonraki düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi.

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök, Şehit Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon son yolculuklarına uğurlandı

Tüm Türkiye'yi yasa boğan şehit haberlerinin ardından şehitler son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerin cenazeleri memleketlerinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

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ŞEHİT PİYADE TEĞMEN BEKİR CAN KEREK DENİZLİ'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in Çardak Havalimanı'ndan alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi.

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Bu sırada aile yakınları Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak bir süre ağladı.

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Şehidin babası Salim, annesi Elif, kardeşleri Melike, Seda, Seher Kaya ve eşi Gamze Kerek taziyeleri kabul etti.

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Şehidin cenazesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Semih Keskin'in ikindi vaktinde kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

AA-20220423-27655718-27655705-SEHIT_PIYADE_TEGMEN_BEKIR_CAN_KEREK_DENIZLIDE_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." sloganı attı.

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Törene katılanların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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Şehit Piyade Teğmen Bekir Can Kerek'in cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

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Son Dakika: Peş peşe şehit haberleri! P.Uzm.Çvş. Kubilay Çon ve Furkan Gök, Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit olduSon Dakika: Peş peşe şehit haberleri! P.Uzm.Çvş. Kubilay Çon ve Furkan Gök, Piyade Teğmen Bekir Can Kerek, Özel Harekat Polisi Aytaç Altunörs şehit oldu

İKİ AY SONRA DÜĞÜN YAPACAKLARDI

Şehit Kerek'in bir süre önce nişanlısı Gamze ile nikah kıydıkları, iki ay sonra da yapacakları düğün için hazırlık yaptıkları öğrenildi.

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Cenaze törenine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bağımsız milletvekili Teoman Sancar, İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Cengiz Güven, İl Jandarma Komutanı Albay Veysel Yanık, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör'ün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

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ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KUBİLAY ÇON'UN CENAZESİ, SAMSUN'UN HAVA İLÇESİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon'un askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirilen cenazesi, ardından kara yoluyla Havza ilçesine bağlı Kamlık Mahallesi'ne götürüldü.

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Baba evinde helallik alınmasının ardından askerlerin omzunda taşınarak mahalle meydanına getirilen şehidin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında defnedildi.

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Cenaze sırasında şehidin babası Alper, annesi Hafize Çon ile kardeşlerin oldukça üzgün oldukları, anne Hafize Çon'un tabuda sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü.

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Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Samsun Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

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ŞEHİT ÖZEL HAREKAT POLİSİ AYTAÇ ALTUNÖRS, MALATYA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kilis'teki törenin ardından Malatya'ya getirilen 33 yaşındaki Şehit Aytaç Altunörs'ün cenazesi ise Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

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ŞEHİDİN ANNESİ OĞLUNA ASKER SELAMI VERDİ

Helallik alınması sonrası Malatya Şehir Mezarlığı'na götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında katafalka konuldu. Bu sırada şehidin annesi Deniz Altunörs, oğluna asker selamı verdi.

AA-20220423-27655605-27655586-SEHIT_OZEL_HAREKAT_POLISI_ALTUNORS_MALATYADA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

Şehit Altunörs'ün annesi Deniz, babası İbrahim Nurettin, kardeşleri ile yakınları törende gözyaşı döktü.

AA-20220423-27655605-27655587-SEHIT_OZEL_HAREKAT_POLISI_ALTUNORS_MALATYADA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin babası ve annesine başsağlığı diledi.

AA-20220423-27655605-27655588-SEHIT_OZEL_HAREKAT_POLISI_ALTUNORS_MALATYADA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bakan Soylu ve diğer ilgililer tarafından omuzlarda taşınan şehidin naaşı, şehitlikte toprağa verildi.

AA-20220423-27655605-27655591-SEHIT_OZEL_HAREKAT_POLISI_ALTUNORS_MALATYADA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

Cenaze törenine, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2 .Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

AA-20220423-27655605-27655594-SEHIT_OZEL_HAREKAT_POLISI_ALTUNORS_MALATYADA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ FURKAN GÖK, KAHRAMANMARAŞ'TA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hakkari'deki törenin ardından hava yoluyla Kahramanmaraş'a getirilen şehit Piyade Uzman Çavuş Furkan Gök'ün naaşı, helallik alınmak üzere Hasancıklı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

AA-20220423-27652991-27652977-SEHIT_PIYADE_UZMAN_CAVUS_FURKAN_GOK_KAHRAMANMARASTA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

Burada, baba Osman ve anne Döndü Gök ile kardeşleri şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

AA-20220423-27652991-27652978-SEHIT_PIYADE_UZMAN_CAVUS_FURKAN_GOK_KAHRAMANMARASTA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

Şehidin yakınlarını, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psiko-sosyal destek ekipleri teselli etti.

AA-20220423-27652991-27652981-SEHIT_PIYADE_UZMAN_CAVUS_FURKAN_GOK_KAHRAMANMARASTA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, meslektaşlarının omuzlarında Şeyh Ali Sezai Mezarlığı'na getirilerek katafalka konuldu.

AA-20220423-27652991-27652982-SEHIT_PIYADE_UZMAN_CAVUS_FURKAN_GOK_KAHRAMANMARASTA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

Cenaze törenine, şehit Gök'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

AA-20220423-27652991-27652983-SEHIT_PIYADE_UZMAN_CAVUS_FURKAN_GOK_KAHRAMANMARASTA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

Vali Coşkun ile protokol üyeleri, baba Osman Gök ve diğer aile fertlerine başsağlığı diledi.

AA-20220423-27652991-27652985-SEHIT_PIYADE_UZMAN_CAVUS_FURKAN_GOK_KAHRAMANMARASTA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

Kılınan cenaze namazının ardından Furkan Gök'ün naaşı, Şeyh Ali Sezai Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. (AA)

AA-20220423-27652991-27652986-SEHIT_PIYADE_UZMAN_CAVUS_FURKAN_GOK_KAHRAMANMARASTA_SON_YOLCULUGUNA_UGURLANDI

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