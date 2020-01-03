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  4. Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 15:12 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan 24 yaşındaki Sözleşmeli Piyade Er Ayhan Çam için memleketi Çorum'da cenaze töreni düzenlendi. Şehidin ailesi ve yakınları, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit, cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Gece saatlerinde Şırnak'taki törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehit Çam'ın naaşı, konvoy eşliğinde doğum yeri Çorum'un Uğurludağ ilçesine götürüldü.

Askerlerce hastane morgundan alınan şehidin cenazesi, Yeni Cami'ye getirildi.

Törene, şehidin annesi Nuran, babası Bekir Çam ile kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral İsmail Amanvermez, Çorum Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi partilerin il başkanları, çeşitli kurumların temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Şehidin ailesi ve yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Cuma namazını müteakiben İl Müftüsü Muharrem Biçer'in kıldırdığı cenaze namazı sonrası, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangasınca tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bu sırada vatandaşlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Şehit Çam'ın cenazesi, Eski Çeltek köyünde dualar eşliğinde toprağa verildi.

Yaklaşık iki yıldır görev yapan piyade er Ayhan Çam, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit olmuştu.

Kaynak: AA-DHA


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Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli piyade er ayhan çam şehit

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ÇORUM EN ÇOK ŞEHİT VEREN MEMLEKET
asker şehit oldu makamların en büyüğüne erişti peygamberler sofrasına oturdu bu ağıtlar ağlamak neden
Şehidimizin mekanı cennet olsun. Aynı saldırı da şehit olan bir başka askerimizin cenazesi de ikitelli den kaldırıldı. Onu nasıl haber yapmazsınız ? Cemevinden kalktığı için mi ? Şehitlerimizin arasında da mı ayırım başladı ?
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