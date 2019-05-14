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Şehit Uzman Çavuş Demirci son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci'nin cenazesi, Ordu'da toprağa verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Volkan Demirci, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Demirci'nin naaşı, Ordu'daki sis nedeniyle Samsun Çarşamba Havalimanı'na inen askeri uçaktan alınarak konvoy eşliğinde kara yoluyla Ordu'nun Çatalpınar ilçesindeki törenin yapılacağı futbol sahasına getirildi.

Buradaki törende, öz geçmişi okunan Demirci için dua edildi.

Bir yıl önce evlendiği öğrenilen Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, şehidin eşi Nurdan, babası Ümran, annesi Hacer Demirci ve diğer yakınlarının yanı sıra Ordu Valisi Seddar Yavuz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Çatalpınar ordu şehit tören Uzman Çavuş Volkan Demirci

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