Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklaması sonrası internette en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. Peki Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya kimdir? Hüseyin Cankaya neden şehit oldu? Nereli? Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN CANKAYA KİMDİR?

Şehit Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya, Meluni Dağı kırsalında görevliydi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Meluni Dağı kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada üç askerin şehit olduğu, dört askerin yaralandığı aktarıldı.

HÜSEYİN CANKAYA NEDEN ŞEHİT OLDU?

Hüseyin Cankaya, Meluni Dağı kırsalında teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit oldu.

Pençe Kilit operasyonunda teröristlerin hain saldırısında üç askerin şehit olmasının ardından bölgedeki karadan ve havadan operasyonların devam ettiği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile sınır hattına gitti.

