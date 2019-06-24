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Şehit yakınları ve gaziler umreye gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

  İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Altın Rafinerisi işbirliği ile düzenlenen umre programına katılacak  emniyet mensubu şehit yakını ve gazilerden oluşan 131 kişilik kafile kutsal topraklara gitti.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Altın Rafinerisi işbirliği ile düzenlenen umre programına katılacak emniyet mensubu şehit yakını ve gazilerden oluşan 131 kişilik kafile kutsal topraklara gitti.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın desteği ile düzenlenen umre programına katılan şehit yakını ve gaziler için İstanbul Havalimanı'nda bir tören düzenlendi. Törene İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan ve İstanbul Altın Rafinerisi Başkanı Özcan Halaç katıldı. Kutsal topraklara gitmek için çok heyecanlı olduklarını dile getiren yolcular, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

DARBE GİRİŞİMİNDE AĞIR YARALANMIŞTI

15 Temmuz Darbe girişiminde ağır yaralanarak gazi olan polis memuru Mehmet Onay da umreye giden kafile arasında yer aldı. Onay, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Oradaki manevi havayı bol bol yaşacağız. Ülkemiz için dua edeceğiz. Bütün insanlık ve Müslümanlar için dua edeceğiz. İnşallah bu yolculukta maneviyat dolup, döneceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminde Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan ile görev yaparken ağır yaralandım. Şimdi çok şükür iyiyim. Yürüyebiliyorum. " dedi.

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