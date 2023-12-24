Meclis'te 4 partiden teröre karşı ortak bildiri! CHP ve DEM imzalamadı, açıklamalar peş peşe geldi

Türkiye 12 şehidinin acısıyla kahrolurken; TBMM Genel Kurulu’nda, 4 siyasi parti grubu (AK Parti Grubu, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu, İYİ Parti Grubu, Saadet Partisi Grubu) imzasıyla bildiri yayımlandı.

Bildiride şöyle denildi:

"Bölücü terör örgütü PKK tarafından iki gündür gerçekleştirilen hain terör saldırıları neticesinde 12 vatan evladımızı kaybetmiş bulunmaktayız. Milletimizin bașı sağ olsun. Bu menfur saldırılarda șehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize sabır, yaralılarımıza acil șifa diliyoruz. Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisinde așağıda imzası bulunan siyasi parti grupları olarak birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik bu saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve șiddet, hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır. Aziz milletimizin teröre asla boyun eğmeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir șekilde mücadele edecek güç ve kudrete sahip olduğunu kararlılıkla ilan ediyoruz."

DEM PARTİ VE CHP İMZALAMADI

Bildiride DEM Parti ve CHP'nin imzaları yer almadı.

BAKAN TUNÇ: “CHP VE DEM PARTİ’NİN TERÖRE CESARET VEREN BU TUTUMUNA MİLLETİMİZ GEREKEN CEVABI VERECEKTİR”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de “Teröre Karşı Ortak Bildiri”ye imza atmayan CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir” dedi.

Bakan Tunç Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “12 vatan evladımızın hain terör örgütünün saldırıları neticesinde şehit edildiği acılı ve bir o kadar da öfkeli günümüzde TBMM’de “Teröre Karşı Ortak Bildiri”ye imza atmayan CHP ve DEM Parti’nin teröre cesaret veren bu tutumuna milletimiz gereken cevabı verecektir. Terörle mücadelemizden asla taviz vermeyeceğiz, milletimizin huzurunu bozmak isteyen şer şebekelerine, ülkemizin güvenliğine kasteden hainlere geçit vermeyeceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi.

ÖZGÜR ÖZEL: "SORULARIMIZA YANIT ALMADAN İMZA ATMAYACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. CHP lideri Özel, şu ifadeleri kullandı;

"Hükümet Milli Savunma Bakanı aracılığıyla derhal siyasi parti gruplarını ve Meclis'i bilgilendirmelidir.

Yaşanan terör saldırısı ile ilgili başta şehit sayısı olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında derhal bu bilgilendirmeyi talep ediyoruz.

Mehmetçiğin can güvenliği, yaralılarımızın durumu baş kaygımızdır. Bu hususta sorumlulara görevlerini önemle ve aciliyetle hatırlatıyoruz

Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız.

Milli yası, Suudi Arabistan Kralı'nın ölümünde ilan edenlerin aklına bugün milli yas ilan etmek gelmemektedir. Milli yas ilan ederler mi bilmiyorum ama milletimiz kendi yasını ilan etmiştir.

Hepimizin Başı Sağolsun!"

MECLİS'TE ORTAK BİLDİRİ TARTIŞMASI

TBMM Genel Kurulunda 2024 yılı bütçe teklifinin maddelerinin görüşmeleri sırasında yerinden söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, 12 askerin şehit olduğunu hatırlatarak, parti olarak milli yas ilan edilmesi için hükümeti harekete geçmeye davet ettiklerini belirtti.

TBMM'den de ortak bir sesin çıkmasının gerektiğini kaydeden Dervişoğlu, "İYİ Parti Grubu olarak bütün siyasi partilerin ortak imzasıyla yayımlanacak bir bildiriyle, milletimizin gönlünü ferahlatacak, birlik ve beraberliğimizin devam ettiğini, bütün olaylar karşısında yıkılmaz bir kale olduğumuzu gösterecek bir açıklamanın yapılmasını arzu ediyoruz." dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, TBMM'de yansıyacak böyle bir iradeye her zaman katkı sağladıklarını ve sağlayacaklarını dile getirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Meclisin çalıştığı sırada ortak bildiri yayımlanmasının, terörle mücadelenin altının çizilmesinin doğru olacağını belirtti.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, millete karşı sorumluluk adına, milletin evi olan Meclisten teröre karşı verilecek sesi anlamlı ve değerli bulduklarını, yayımlanacak bildiriye destek vereceklerini bildirdi.

"MECLİSİ GENEL GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le telefonda görüştüğünü aktardı.

Mecliste genel görüşme yapılmasını istediklerini, ardından ortak bir tavır ortaya koyulması gerektiğini dile getiren Başarır, şöyle devam etti:

"Ortak tavır konusunda 'evet' ama bunu ortaya koyduktan sonra yarın seçim meydanlarında videolarla, başka propaganda araçlarıyla şehitlerimizin üzerinden siyaset yapılmasını kabul etmiyoruz. O yüzden yapmamız gereken şey, önümüzdeki hafta Meclisi genel görüşmeye çağıracağız çünkü kolay değil, milli yas ilan edilmeli. TRT'ye bakalım, müzik çalıyor devletin kanalında. Suudi Kralı ölüyor, milli yas ilan ediyoruz, 12 vatan evladı öldü bugün... Bildiri konusunda önce herkes samimi olmalı, bu konuyu ortak dert edinmeli. Yarın, bir ay sonra seçim meydanlarında bu eylemi gerçekleştirenlerin liderleriyle, sahte videolarla seçim propagandası malzemesi yapılırsa işte bu olmuyor. O yüzden biz, pazartesi günü yetkili kurullarla toplanacağız, Meclisi genel görüşmeye çağıracağız. Bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyacağız, ondan sonra açıklamayı Meclis olarak yapacağız."

DEM Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM'nin, Türkiye'nin en önemli sorununda, sorunlarında ortaklaşmasının, tartışmasının, konuşmasının hatta ortak bildirilere imza atmasının değerli olduğunu belirterek, "Bunu Filistin'de bir hastaneye yapılan saldırıda birlikte yapmıştık ama bu konuda gerçekçi olmamız lazım. Şu anda saat 23.00'e geliyor, bir saatimiz var, çalışma saatimiz. Bunu gözetelim." dedi.

Yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Usta, "Şu an çalıştığımızı özellikle ifade ettim. 12 şehidimiz var, içimiz acıyorken böyle bir ortak bildirinin bu akşam çıkması çok kıymetli ve anlamlı olacaktır. Buna imza atmayanlar olabilir, buna da saygı duyarız. Bunu da millet takdir eder. Meseleyi seçim meydanlarına getirmek hiç doğru değil. PKK bayrakları altında Doğu ve Güneydoğu illerinde miting yapıp bir tane Türk bayrağı kullanmayanlar, şimdi seçim meydanlarında ne yapıldığını nasıl soruyorlar, anlayamadım, bağdaştıramadım. Bunları tartışmayalım, ortak bildiri için çaba gösterelim. Çalışıyorken bu geceyi değerlendirmemek milletimizin nezdinde de yanlış anlaşılabilir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Başarır, "Yapılması gereken, eğer 12 şehidimiz varsa hemen Meclisin genel görüşme yapması, Milli Savunma Bakanı'nın bilgi vermesi, ona göre konuşmamız ve ona göre bildiri yayımlamamız gerekiyor. Bunu Mecliste tüm ayrıntılarıyla konuşmak durumundayız." dedi.

Yeniden söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Beştaş, açıklamasının yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Milli yas ilan edilen günleri hatırlatan Beştaş, "Sorun imza değil sorun bu meseleyi hissetmek ve çözüm için zorlayıcı olmak. Biz bu parlamentoda her türlü saldırılarına rağmen bu meseleyi ifade eden, çözüm için mücadele eden partiyiz. Acı bizim için de çok büyük, onlar kadar bizim de büyük. Ölen gençler hepimizin evlatları. Gelin bir gün değil, bir hafta tatile girmeyelim, yılbaşı da dahil bir neticeye ulaşana kadar, gelecek hafta, 31 Aralık'a kadar bu meseleyi kapalı oturumda tartışmaya, ortak çözümleri bulmaya hazırız." diye konuştu.

Daha sonra TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara vererek grup başkanvekillerini toplantıya davet etti.

Toplantı sonrasında da AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı. Bildiride CHP ve DEM partilerinin imzaları yer almadı.