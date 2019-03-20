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Şehitlerin anısı sınıf kapılarında yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde, 6 şehidin anısını yaşatmak için Yunus Emre Ortaokulu sınıf kapıları şehitlerin fotoğraflarıyla kaplandı.Hatay’ın Payas ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu yönetimi, ilçe nüfusuna kayıtlı şehitlerden Mustafa Ozan Gökçe, Bilal Türkmen, Ömer Doğan, Murat Bagtur, Yetkin Erşan ve Mehmet Kapucu’nun fotoğrafını sınıf ve idareci odası kapılarına kaplama olarak yaptırdı.Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Durmuş Ali Aysal, "Öğrencilerimizde şehadet bilincini geliştirmek, vatan millet duygularını arttırmak ve gelecek nesillere şehitlerimizin hatırasını aktarabilmek için arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Şehitlerin anısı sınıf kapılarında yaşatılıyor

Hatay’ın Payas ilçesinde, 6 şehidin anısını yaşatmak için Yunus Emre Ortaokulu sınıf kapıları şehitlerin fotoğraflarıyla kaplandı.
Hatay’ın Payas ilçesinde Yunus Emre Ortaokulu yönetimi, ilçe nüfusuna kayıtlı şehitlerden Mustafa Ozan Gökçe, Bilal Türkmen, Ömer Doğan, Murat Bagtur, Yetkin Erşan ve Mehmet Kapucu’nun fotoğrafını sınıf ve idareci odası kapılarına kaplama olarak yaptırdı.
Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Durmuş Ali Aysal, "Öğrencilerimizde şehadet bilincini geliştirmek, vatan millet duygularını arttırmak ve gelecek nesillere şehitlerimizin hatırasını aktarabilmek için arkadaşlarımızla böyle bir çalışma yaptık" dedi.

Şehitlerin anısı sınıf kapılarında yaşatılıyor

Şehitlerin anısı sınıf kapılarında yaşatılıyor

Şehitlerin anısı sınıf kapılarında yaşatılıyor

Şehitlerin anısı sınıf kapılarında yaşatılıyor

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