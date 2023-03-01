Sehpadaki sıcaklık lekelerini bir anda geçiriyor! Mobilyaları yeni gibi yapıyor

Ahşap sehpaların, masaların üstünde oluşan sıcaklık lekeleri yeni mobilyaların bile eski gibi görünmesine sebep oluyor. Bu izlerden kurtulmak için birçok farklı yöntem bulunuyor. Instagram'da tüyolar ve yemek tarifleri paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı evinde bulunan ahşap sehpanın üzerindeki lekelerden kurtulmak için yaptığı kolay yöntemi gösterdi.

Bu yöntemi denemeden önce oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Çok eski yıllardan beri kullanılan bir yöntem olmasına rağmen tehlikeli durumlara neden olabiliyor.

AHŞAPTAKİ SICAKLIK İZLERİNİ GİDERMEK İÇİN

Malzemeler

Kolonya

Çakmak

Temiz bir bez

Yapılışı

İz kalanın alanın iyice temiz ve kuru olduğundan emin olun.

Üzerinde az miktarda kolonya dökün

Ardından çakmakla iz olan alanı yakın. Bu aşamada tedbirli olmanız çok önemlidir. Alevlenen kısıma fazla yaklaşmamaya özen gösterin.

Alev sönünce kolonya döktüğünüz kısmı kuru bir bezle silin.



