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Sehpadaki sıcaklık lekelerini bir anda geçiriyor! Mobilyaları yeni gibi yapıyor

01.03.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahşap mobilyalarda oluşan sıcak bardak, tabak izleri rahatsız edici görüntüler yaratabiliyor. Mobilyayı ne kadar silerseniz silin o izlerin bakımsız bir görüntü yaratmasından şikayetçiyseniz ahşaptaki sıcaklık izlerinden kurtulmanın çok kolay bir yolu bulunuyor. İşte sehpadaki izleri anında yok eden o yöntem...

Sehpadaki sıcaklık lekelerini bir anda geçiriyor! Mobilyaları yeni gibi yapıyor

Ahşap sehpaların, masaların üstünde oluşan sıcaklık lekeleri yeni mobilyaların bile eski gibi görünmesine sebep oluyor. Bu izlerden kurtulmak için birçok farklı yöntem bulunuyor. Instagram'da tüyolar ve yemek tarifleri paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı evinde bulunan ahşap sehpanın üzerindeki lekelerden kurtulmak için yaptığı kolay yöntemi gösterdi.

Bu yöntemi denemeden önce oldukça dikkatli olmanız gerekiyor. Çok eski yıllardan beri kullanılan bir yöntem olmasına rağmen tehlikeli durumlara neden olabiliyor.

AHŞAPTAKİ SICAKLIK İZLERİNİ GİDERMEK İÇİN

Malzemeler

Yapılışı

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İz kalanın alanın iyice temiz ve kuru olduğundan emin olun.

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Üzerinde az miktarda kolonya dökün

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Ardından çakmakla iz olan alanı yakın. Bu aşamada tedbirli olmanız çok önemlidir. Alevlenen kısıma fazla yaklaşmamaya özen gösterin.

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Alev sönünce kolonya döktüğünüz kısmı kuru bir bezle silin.


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kolonya ahşap çakmak mobilya sıcaklık

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