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Şehrin göbeğinde bir anda ortaya çıktı! "Hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti"

17.05.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ümraniye’de vatandaşlar arasında paniğe yol açan bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde yol kenarında hortum çıktı. O anlar kameralar tarafından kaydedilirken olayı gören vatandaşlar ise “Bir anda büyümeye başladı. Bağrışmalar falan oluşmaya başladı. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti.” ifadelerini kullanarak yaşananları anlattı.

Şehrin göbeğinde bir anda ortaya çıktı! "Hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti"

Ümraniye'de şehrin göbeğinde bir anda ortaya çıkan hortum paniğe yol açtı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında bir anda yol kenarında hortum çıktı. Araçlar arasında çıkan hortum caddeden geçenler arasında paniğe neden oldu. Hortum büyümeden kısa süre sonra yok oldu. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, 30 saniye süren hortum güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, park halindeki araçların arasında başlayan hortumun bir süre sonra şiddetini artırarak ilerlediği ve gözden kaybolduğu görüldü.

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"BENİM DE HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GERÇEKLEŞTİ"

Hortumu gören motokurye Yener Polat, "Arkadaşlarla üç kişi burada oturuyorduk. Sohbet muhabbet ediyorduk. Kuryeyiz zaten biz paket servisindeyiz. Arkamızda, şöyle ufaktan oluşmaya başladı. Sonra bir anda büyümeye başladı. Bağrışmalar falan oluşmaya başladı. İşte arkadaşlar falan burada bayanlar geçiyordu. Çığlık attılar. Böyle zaten 30-40 saniye kısa süreli bir şey oldu. Benim de hayatımda ilk defa böyle bir şey gerçekleşti. Başımızdan böyle ufak 30-40 saniyelik bir olay geçti. Bayağı bir havalanınca o taşlar bizim üzerimize, motorlarımıza, işte kasklarımıza ufaktan bir taşlar döküldü. Toz toprak oldu. Aradaki araçların arasında bayağı oluştu. Onlar belki zarar görmüş olabilir de çok maddi hasar olduğunu sanmıyorum" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye
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