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Şehrin göbeğinde falçatalı dehşet! Tehdit ettiği adamın boğazını herkesin gözü önünde kesti

06.07.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de akşam saatlerinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir kişi duvara yasladığı şahsı falçatayla tehdit etti. Olayın büyümesi üzerine saldırgan herkesin gözü önünde tehdit ettiği şahsın boğazını kesti. Yaralı halde kaçan kişinin yardımına yoldan geçen polisler yetişti. Yaşanan dehşet verici anlar saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Şehrin göbeğinde falçatalı dehşet! Tehdit ettiği adamın boğazını herkesin gözü önünde kesti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi sokak ortasında tartıştığı şahsın falçatayla boğazını kesti. O anlar amatör kameraya yansırken, zanlıyı olay yerinden geçen polisler yakaladı.

ÖNCE DUVARA YASLAYIP TEHDİT ETTİ

Olay, akşam saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek tartışması sebebiyle çıktığı ileri sürülen tartışmada bir kişi, duvara yasladığı şahsı elindeki falçata ile tehdit etti. Bir süre konuşan şahıs, karşısındaki şahsın boğazını herkesin gözü önünde kesti.

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YARALI HALDE KAÇTI

Aldığı falçata darbesinden sonra yaralı şahıs kaçmaya çalışırken, zanlı ise belindeki silaha sarıldı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Boğazından yaralanan ve kanlar içinde kalan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde zanlının duvara dayadığı şahsın boğazını kesmesi ve peşinden koşması yer alıyor.

Olayla ilgili ismi öğrenilemeyen zanlının gözaltına alındığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli falçata yaralı
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