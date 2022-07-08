Şehrin göbeğinde hareket halindeyken bir anda yanmaya başladı! Korku dolu anlar...

Eskişehir'de korku dolu anların yaşanmasına neden olan bir olay meydana geldi. Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokağı'nda su dağıtımı yapan Cihan Yolal idaresindeki hafif ticari aracın motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bu sırada araçta patlama meydana geldi.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı araçtaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aracın yanma anı ve bu sırada meydana gelen patlama, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. (AA)

