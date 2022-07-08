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Şehrin göbeğinde hareket halindeyken bir anda yanmaya başladı! Korku dolu anlar...

08.07.2022 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de panik yaratan bir olay yaşandı. Şehrin göbeğinde, bir hafif ticari araç hareket halindeyken bir anda yanmaya başladı. Yangın nedeniyle araçta patlama da meydana geldi. İlk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken araçta hasar meydana geldi.

Şehrin göbeğinde hareket halindeyken bir anda yanmaya başladı! Korku dolu anlar...

Eskişehir'de korku dolu anların yaşanmasına neden olan bir olay meydana geldi. Odunpazarı ilçesine bağlı Arifiye Mahallesi İnhisar Sokağı'nda su dağıtımı yapan Cihan Yolal idaresindeki hafif ticari aracın motor kısmında, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bu sırada araçta patlama meydana geldi.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı araçtaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aracın yanma anı ve bu sırada meydana gelen patlama, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. (AA)

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yangın Eskişehir
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