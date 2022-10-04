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  4. Şekerden daha zararlı oldukları ortaya çıktı! Damarları tıkıyor, kalp hastalıkları riskini artırıyor

Şekerden daha zararlı oldukları ortaya çıktı! Damarları tıkıyor, kalp hastalıkları riskini artırıyor

04.10.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz pirinç ve makarnanın en az şeker kadar hatta şekerden daha zararlı olduğu ortaya çıktı. Rafine tahıllar, trigliserit olarak bilinen kandaki yağ miktarını artırır. Bu durum kan damarlarını tıkayabilir ve koroner kalp hastalığı olasılığını kötüleştirebilir. Ancak İranlı araştırmacılar, kepekli tahılların riski azaltabileceğini buldu.

Şekerden daha zararlı oldukları ortaya çıktı! Damarları tıkıyor, kalp hastalıkları riskini artırıyor

Bir araştırmaya göre, çok fazla beyaz pirinç yemek, uzun vadede kalbiniz için çok şeker tüketmek kadar kötü.

İran'daki araştırmacılar, diyetleri tam tahıllara kıyasla rafine tahıllarda yüksek olan kişilerde kalp hastalığı riskine baktı.

KALP HASTALIĞI RİSKİ ARTIYOR

Daha ince bir doku ve daha uzun raf ömrü sağlamak için işlenmiş rafine tahılları yiyenlerin, orta yaşta koroner arter hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu buldular.

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ABUR CUBUR YEMEKLE AYNI ETKİYE SAHİP

Baş araştırma yazarı Dr. Mohammad Amin Khajavi Gaskarei, bu tahıllarda yüksek bir diyetin verdiği hasarın çok fazla abur cubur yemeye benzer olduğunu söyledi. Dr. Gaskarei, "Yüksek miktarda sağlıksız ve rafine tahıl tüketmeyi içeren bir diyet, çok fazla sağlıksız şeker ve yağ içeren bir diyet tüketmeye benzer sayılabilir" dedi.

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Rafine edilmiş tahıllar, liflerinden arındırıldıkları için vücut tarafından hızla parçalanır, bu da yemek sonrası kan şekeri seviyelerinde artışa neden olur. Zamanla, yüksek kan şekeri kan damarlarına ve kalbi kontrol eden sinirlere zarar verebilir ve arter duvarlarında plak oluşumuna neden olabilir.


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Anahtar Kelimeler:
şeker Pirinç
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