Şekerden daha zararlı oldukları ortaya çıktı! Damarları tıkıyor, kalp hastalıkları riskini artırıyor

Bir araştırmaya göre, çok fazla beyaz pirinç yemek, uzun vadede kalbiniz için çok şeker tüketmek kadar kötü.

İran'daki araştırmacılar, diyetleri tam tahıllara kıyasla rafine tahıllarda yüksek olan kişilerde kalp hastalığı riskine baktı.

KALP HASTALIĞI RİSKİ ARTIYOR

Daha ince bir doku ve daha uzun raf ömrü sağlamak için işlenmiş rafine tahılları yiyenlerin, orta yaşta koroner arter hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu buldular.

ABUR CUBUR YEMEKLE AYNI ETKİYE SAHİP

Baş araştırma yazarı Dr. Mohammad Amin Khajavi Gaskarei, bu tahıllarda yüksek bir diyetin verdiği hasarın çok fazla abur cubur yemeye benzer olduğunu söyledi. Dr. Gaskarei, "Yüksek miktarda sağlıksız ve rafine tahıl tüketmeyi içeren bir diyet, çok fazla sağlıksız şeker ve yağ içeren bir diyet tüketmeye benzer sayılabilir" dedi.

Rafine edilmiş tahıllar, liflerinden arındırıldıkları için vücut tarafından hızla parçalanır, bu da yemek sonrası kan şekeri seviyelerinde artışa neden olur. Zamanla, yüksek kan şekeri kan damarlarına ve kalbi kontrol eden sinirlere zarar verebilir ve arter duvarlarında plak oluşumuna neden olabilir.



