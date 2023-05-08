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Sekiz çocuk doğurduktan sonra kalçaları iki katına çıktı! "Kalçalarımdan çok utanıyorum"

08.05.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınlar hamilelik sürecinde ve doğumdan sonra hem psikolojik hem de fiziksel olarak değişimler yaşayabiliyor. 39 yaşındaki Rubi dört çocuk doğurduktan sonra vücudunda başlayan değişimlerin sekizinci çocuğunda gözle görülür hale geldiğini açıkladı. Kalçaları iki katına çıkan Rubi, bu problem hakkında düşüncelerini paylaştı.

Sekiz çocuk doğurduktan sonra kalçaları iki katına çıktı! "Kalçalarımdan çok utanıyorum"

Florida'da yaşayan 39 yaşındaki Rubi'nin beş kız ve üç erkek çocuğu bulunuyor. Rubi'ye toksinlerin kanda dolaşımını kısıtlayan yağ hücrelerinin aşırı büyümesiyle sonuçlanabilecek Adipoz Hipertrofisi olarak bilinen nadir bir genetik durum teşhisi kondu. Kalçaları iki kat büyüyen Rubi katıldığı programda vücudunu eski haline döndürmek için çaresizce uğraştığını, ancak hiçbir şey işe yaramayınca ameliyat olmaya karar verdiğini anlattı.

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"İlk üç hamileliğimden önce vücudum normaldi. Dördüncü hamileliğimden sonra ne kadar egzersiz yaparsam yapayım kalça bölgemden kilo veremedim, kalçalarım aynı kaldı."

GİYECEK KIYAFET BULMAKTA ZORLANIYORDU

"Üst vücudum sıska ama kalçalarımın olduğu yer geniş. Bu gerçekten garip bir duygu." Kalçalarında büyüme problemi yaşayan Rubi'nin kendine olan güveni dibe vurdu ve evlenip gelinlik giyme düşüncesi bile çok fazla gelmeye başladı. Rubi, "Giyecek kıyafet bulmaya çalışmak sinir bozucu, bir elbise denediğimde bir tekne gibi görünüyorum" diyor.

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ÇALIŞIRKEN KALÇALARINI SAKLAMAK İSTİYORDU

"Erkek arkadaşımla neredeyse 10 yıldır birlikteyiz, evlenmek hakkında konuşuyorduk ama kendimi gelinlik içinde göremiyorum çünkü kalçalarımdan çok utanıyorum." Rubi, çalışırken alt vücudunu saklamak için genellikle kasanın arkasında durduğunu ama bir müşterinin "Kahretsin, bu çok büyük!" dediğini duyunca gözyaşlarına boğulduğunu anlattı.

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Harekete geçmeye karar vererek, her iki kalçasına da liposuction ve ardından fazla cildi çıkarmak için daha fazla ameliyat için yer ayırttı. Toplamda, Rubi'nin vücudundan dört litre gibi büyük bir yağ çıkarıldı ve sonuçlardan o kadar memnun kaldı ki, düğününü planlamaya başladı.

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