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  4. Seks robotları sayesinde! Unutamadığınız eski sevgiliniz hala yanınızda olabilir

Seks robotları sayesinde! Unutamadığınız eski sevgiliniz hala yanınızda olabilir

27.03.2021 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç boyutlu taramalar sayesinde seks robotları yakında unutamadığınız eski sevgiliniz gibi görünmeleri için "klonlanabilir". Seks robotu üreticisi Lux Botics, robotlarda konuşma kontrolü ve yüz tanıma işlevi olacağını söylerken bunun "ultra gerçekçi'' olduğunu da ifade ediyor.

Seks robotları sayesinde! Unutamadığınız eski sevgiliniz hala yanınızda olabilir

''Ultra gerçekçi insansı robot' tasarladıklarını iddia eden seks robotu üreticisi Lux Botics, 'robotlar, sevilen birine benzeyecek şekilde klonlanabilir' diyor.

Bunun ilk örneği ise 'Stephanie' adı verilen robotta denenmeye başladı. Lux bunu kişinin birkaç fotoğrafını toplayarak ve gelişmiş taramalar kullanarak bir üç boyutlu bir modelleme yaptıklarını söyledi. Firma robotların nasıl hazırlandığını şöyle açıklıyor: ''3D modelden bir kalıp oluşturulduktan sonra, içine bir robotik iskelet yerleştirilir. Tırnaklar, kaşlar ve dudaklar daha sonra boyanarak robot daha tanıdık bir yüze dönüştürür.''

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SEKS ROBOTLARI ÇOK DA UCUZ DEĞİL

Ancak bu robotlar ucuza gelmiyor. Sanatçıların bir tarama için 3.000 ila 7.000 sterlin arasında ücret alması beklenirken, baskının 2.000 sterline mal olduğu tahmin ediliyor.

Lux Botics'in kurucu ortağı Bjorn, şunları söyledi: “Konuşan robotlar yapabiliriz, ancak gerçekten kendi başlarına yürüyen robotlar yapmadık.

Bunu yakın gelecekte geliştirmeyi umuyoruz. Gerçekçi bir şekilde hareket edebilen çok sayıda vücut parçası yapabiliriz. Bu şekilde unutamadığınız eski sevgilinizi klonlayabilirsiniz."

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