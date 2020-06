Seks sırasında kadınların yaptığı 10 hata

Peki ya yanılıyorsanız? Her şey sandığınız gibi mükemmel olmayabilir ya da partnerinizle birbirinize itiraf edemediğiniz şeyler olabilir. Gelin birlikte farkında olarak ya da olmayarak yaptığımız hataları inceleyelim.

3. Yeniliklere açık olmamak

Yeniliklere açık olun, ilişkinin ve seksin monotonlaşması çiftleri birbirinden uzaklaştırır. Her defasında öpüşüp yatağa uzanarak seks yapmaktan vazgeçin. Peki kadınların yatakta yapması gerekenler neledir? Fantezi dünyanızı genişletin, yeni pozisyonlar deneyin, striptiz yapın, seks oyuncaklarını araştırın. Partnerinize küçük oyunlar oynayın. Gizem her zaman iyidir. İlk teklifinizde kulağa saçma gelebilir fakat pes etmeyin, partneriniz bir kere denediğinde tekrarını iple çekiyor olacak. Seks yaşamınızı yatak odasıyla sınırlamayın. Hep aynı şeyleri yapmak heyecan vermeyebilir. Mekan değişikliği ikinize de iyi gelecektir. Gece için otel ayarlayabilirsiniz. Her şeyi arkada bırakıp sadece birbirinize odaklanmak cazip gelebilir.

4. Karşı cinsin isteklerini görmezden gelmek

Kendi bedenimizi tanımak ne kadar önemliyse, karşı cinsin bedenini tanımak da o kadar önemlidir. Erkeklerin erojen bölgelerini de keşfetmelisiniz. Sadece kendi tatminini düşünmek bencillik olacaktır. Bu erkek için de ilişkiyi sıkıcı bir hale getirmek demektir. Karşılıklı tatmin çok önemlidir. Yatakta ve ilişkide partnerinizin isteklerine kulak vermelisiniz. Uzun ilişkide orgazm olduğunuzda partnerinizi de beklemelisiniz, kesinlikle partneriniz de orgazm olmadan bitirmeye çalışmamalısınız. Seksi nasıl kadınların görevi olarak göremezsek, erkeklerin göreviymiş gibi de davranmanız doğru olmayacaktır. Kimse tatmin olmadığı bir ilişkiyi sürdürmek istemez. Bu nedenle, karşılıklı zevk için onun vücudunu da tanıyın ona dokunmaktan çekinmeyin.