Seks sırasında kadınların yaptığı 10 hata

Peki ya yanılıyorsanız? Her şey sandığınız gibi mükemmel olmayabilir ya da partnerinizle birbirinize itiraf edemediğiniz şeyler olabilir. Gelin birlikte farkında olarak ya da olmayarak yaptığımız hataları inceleyelim. Kadınların Yaptığı Hatalar 1. Bedenini tanımamak Seks hayatınız düzenli olabilir, partnerinizi mutlu ediyor da olabilirsiniz. Peki cinsel ilişkide kadın nasıl davranmalı? Kadınların sekste yaptığı en büyük hatalardan biri de bedenini tanımamasından kaynaklanmaktadır. Erojen bölgelerimizi bilirsek, seks sırasında doyum yakalayabiliriz. Kendinizi keşfedin ve seks sırasında nelerden hoşlandığınızı, sizi sekse nelerin hazırlayacağını partnerinize söylemekten çekinmeyin. Çünkü, erkekler seks sırasında partnerini doyuma ulaştırmayı severler, size seve seve yardımcı olacaklarından emin olabilirsiniz. 2. Kendine güvenmemek Kendinizle ve bedeninizle barışık olun. Siz bedeninizi sevmezseniz kimse sevmez. İlişki sırasında erkekler kendine güvenen kontrollü kadınları tercih ederler. Yapılan araştırmalar, kendine güvenen ve ne istediğini bilen kadınların daha çekici göründüklerini, bunun davranışlarına ve bedenlerine de yansıdığını ortaya koymuştur. Özellikle ilk deneyiminiz ise, kendinizi alışmaya ve deneyimin tadını çıkarmaya odaklayın. Herkes bu deneyimleri yaşadı unutmayın. Bu ilk deneyimde sadece seksin farkına varmanız, çözmeniz gerekiyor.

3. Yeniliklere açık olmamak Yeniliklere açık olun, ilişkinin ve seksin monotonlaşması çiftleri birbirinden uzaklaştırır. Her defasında öpüşüp yatağa uzanarak seks yapmaktan vazgeçin. Peki kadınların yatakta yapması gerekenler neledir? Fantezi dünyanızı genişletin, yeni pozisyonlar deneyin, striptiz yapın, seks oyuncaklarını araştırın. Partnerinize küçük oyunlar oynayın. Gizem her zaman iyidir. İlk teklifinizde kulağa saçma gelebilir fakat pes etmeyin, partneriniz bir kere denediğinde tekrarını iple çekiyor olacak. Seks yaşamınızı yatak odasıyla sınırlamayın. Hep aynı şeyleri yapmak heyecan vermeyebilir. Mekan değişikliği ikinize de iyi gelecektir. Gece için otel ayarlayabilirsiniz. Her şeyi arkada bırakıp sadece birbirinize odaklanmak cazip gelebilir. 4. Karşı cinsin isteklerini görmezden gelmek Kendi bedenimizi tanımak ne kadar önemliyse, karşı cinsin bedenini tanımak da o kadar önemlidir. Erkeklerin erojen bölgelerini de keşfetmelisiniz. Sadece kendi tatminini düşünmek bencillik olacaktır. Bu erkek için de ilişkiyi sıkıcı bir hale getirmek demektir. Karşılıklı tatmin çok önemlidir. Yatakta ve ilişkide partnerinizin isteklerine kulak vermelisiniz. Uzun ilişkide orgazm olduğunuzda partnerinizi de beklemelisiniz, kesinlikle partneriniz de orgazm olmadan bitirmeye çalışmamalısınız. Seksi nasıl kadınların görevi olarak göremezsek, erkeklerin göreviymiş gibi de davranmanız doğru olmayacaktır. Kimse tatmin olmadığı bir ilişkiyi sürdürmek istemez. Bu nedenle, karşılıklı zevk için onun vücudunu da tanıyın ona dokunmaktan çekinmeyin.

5. Bakımsız olmak Özellikle evlilik sonrası; zaten beni beğeniyor ya da zaten evlendik diye düşünerek bakım yapmayı ve güzel giyinmeyi bırakmamalısınız. Yapılan araştırmalar, erkeklerin ne kadar makyajı sevmediklerini iddia etseler de bakımlı kadınları daha çok beğendiklerini ve çekici bulduklarını ortaya koymaktadır. Sürekli evde pijamalarla gördüğünüz bir kadını çekici bulmayabilirsiniz, sürekli pijama giyen bir erkeği çekici bulamayacağınız gibi. Onun için giyinip süslenmenize gerek yok, bakımlı görünün yeterli. Biz kadınlar özellikle doğum sonrası biraz da bebekle uğraşmaktan kendimizi unutabiliyoruz. Yapılan araştırmalar tam da bu süreçte aldatılma olaylarının daha sık yaşandığını gösteriyor. Partnerimizin de bize ihtiyacı olduğunu unutmamak çok önemli. 6. Seks sırasında orgazm taklidi yapmak Başta da söylediğimiz gibi; kendi bedenimizi ve karşımızdaki kişinin bedenini tanımamanızdan dolayı gerçek orgazma ulaşamıyor olabilirsiniz. Biz bunun olmasını tabii ki istemeyiz fakat cinsel yönden çekici bulmadığınız biriyle ilişki yaşıyorsanız, orgazm taklidi yapmanız kaçınılmaz olacaktır. Eğer ilk deneyiminiz ise, kesinlikle orgazm taklidi yapmaktan kaçının çünkü partneriniz bunu anlayabilir ve itici gözükebilirsiniz. Doğal olmak en uygun davranış biçimi olacaktır. Bu da, uzun ilişkide kadın nasıl davranmalı konusundaki en önemli örnek olarak not almanız gereken davranışlardan bir tanesi.

7. Utangaç olmak Kültürümüzden gelen kapalı özelliğimiz nedeniyle, biz kadınlar yatakta çok şey bilmemizin bizi kötü göstereceğine inanmaktayız. Araştırmalara göre, erkekler kadınların yatakta ölü taklidi yaparmış gibi yatmalarından hoşlanmadıklarını ortaya koyar. Yatakta kendinize güvenin ve bu güveni ona hissettirin. Utanmanız gereken bir şey yok. Her şeyi karşı taraftan beklemeyin, bunu bir görevmiş gibi benimsemeniz sizi itici gösterecektir. Burası sizin alanınız ve partneriniz de gardını indirmiş durumda, şu anda sadece siz varsınız. Bunun farkına varın ve kontrolü elinize alın. Bilinenin aksine, erkekler kadınların ilişki sırasında üstte olmalarını ve kontrolün kadınlarda olmasını da çekici bulmaktalar. 8. Erkeği aşağılamak Kadınların en önemli hatalarından biri de partnerini aşağılamasıdır. Bedeninizin eleştirilmesi size nasıl iyi gelmeyecekse ve ilişkideki isteğinizi azaltacaksa, aynı durum erkek için de geçerlidir. Özellikle, sen erkeksin olgusuyla yetiştirilmiş erkeklerde yatakta kendini kanıtlamak, kendini gösterebilmek çok önemlidir. Kadınların bu konuda partnerini aşağılaması da ters etki yaratabilir. Erkek ereksiyon olamama problemi yaşayabilir, ona zaman tanımak zorundayız. İlişkide karşılıklı anlayış çok önemlidir. Kadınlar nasıl vajinismus sorunu yaşayabiliyorsa erkekler de ereksiyon olmada sıkıntılar yaşayabilirler, ona anlayışla yaklaşmalı ve sabretmelisiniz.