Seks sırasında yıllarca dayanılmaz ağrılar çekti... 21 yaşında iki vajinası olduğunu öğrendi

Avustralya'da yaşayan 30 yaşında olan Scarlett Rose, yıllar boyunca seks sırasında dayanılmaz ağrılar çekti. Bu konuda doktora giden Scarlett yıllarca yanlış teşhislerle mücadele ettikten sonra enine bir vajinal septumu olduğu söylendi. Rakamlar, dünya çapında 72.000 kadar kadının bu duruma sahip olduğunu gösteriyor. İki vajinayla doğan Scarlett, 21 yaşına kadar tuhaf anatomisinden nasıl habersiz olduğunu anlattı.

KENDİNİ 'UZAYLI GİBİ' HİSSEDİYORDU

Scarlett, seks sırasında yıllarca dayanılmaz acılar çekti ve bu da kendisini 'bir uzaylı gibi' hissetmesine neden oldu çünkü 'Benim sorunumun ne olduğunu bilmiyordum'.

Bayan Rose, cinsel ilişkide yaşadığı acıların "hazır olmadığı" veya "acı vermesi gerektiği" için olduğunu varsaydı. Sağlık görevlileri, hissettiği ağrının 'kafasında' olduğunu bile söylediler.

İKİ VAJİNASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİĞİNDE RAHATLADI

Doktorlar annenin vajinasının ikiye ayrıldığını ancak hamile kaldığında keşfettiler. Çektiği sıkıntıdan bahsederken şunları söyledi: "İki vajinam olduğunu öğrendiğimde rahatladım çünkü neyin yanlış olduğunu anlamam yıllarımı aldı. "Şimdi, seks acı verici değil ve ben normal bir hayat sürebilirim." Bayan Rose şunları ekledi: "Diğer kadınların da bu konuda yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyorum."

"HAZIR OLMADIĞIMI DÜŞÜNDÜM"

Rakamlar, dünya çapında 72.000 kadar kadının enine vajinal septuma sahip olduğunu gösteriyor. Dokusu vajinal açıklıktan iki santimetre önce bitiyordu, bu da görmeyi ve herhangi bir doktorun teşhis koymasını zorlaştırıyordu. Durumun iki farklı türü vardır - dikey olarak uzanan uzunlamasına vajinal septum (LVS) ve yatay olarak uzanan enine vajinal septum (TVS). 18 yaşında seks yapmaya başlayan Bayan Rose, "İlk kez bir şey yapmaya çalıştığımda, hazır olmadığımı ya da acıtması gerektiğini düşündüm" dedi.

YILLARCA YANLIŞ TEŞHİSLERLE UĞRAŞTI

O sırada yardım ararken, doktorlar ve jinekologlar onun ıstırabının nedeni karşısında şaşkına döndüler. Üç yıl boyunca laparoskopik cerrahi, smear ve ultrasonların yanı sıra vajinal kasların penetrasyon sırasında kasıldığı pamukçuk, bakteriyel vajinoz ve vajinismus tedavisine katlandı. Cevapları bulma arayışını tartışıyor. dedi ki: 'Gerçekten zordu. Bu yüzden ciddi bir kaygı geliştirdim. Kafamda olduğu söylendi.

Fiziksel acı çektiğimi ve size hiçbir sorun olmadığı veya insanların size inanmadığı söylendiğinde bunun çok zor olduğunu biliyordum. Çok utandım.'

ERKEKLER YETERİNCE İYİ OLMADIĞINI SÖYLÜYORLARDI

Bayan Rose şunları ekledi: "Kocam (Jamie) ile tanıştığımda bana ağrımın normal olmadığını söyledi ve ben de bir sorun olduğunu anladım." İnternette ağrısıyla ilgili sorularına yanıt bulmakta zorlandı ve tanıdığı hiç kimse benzer bir şey yaşamamıştı. Bayan Rose şunları ekledi: "Arkadaşlarımızla bunun hakkında konuştuğumuzda bile, erkekler bana yeterince iyi olmadığımı ve sorunlarımı çözmem gerektiğini çünkü seks eksikliğinin kocam için adil olmadığını söylüyorlardı. Seks yapmak inanılmaz derecede acı vericiydi. Seks sadece zevk için değil, ilişkilerde bağ kurmanın bir yoludur.

BEBEK DOĞURMANIN ACIYA İYİ GELECEĞİNİ DÜŞÜNDÜLER

"Kocam çok destekleyici ve anlayışlıydı ve iyi olduğumdan emin oldu." Durumunun ilişkilerine getirdiği gerginliğe rağmen, çift evlendi ve Bayan Rose'un "inanılmaz derecede acı verici" olarak tanımladığı bir bebek sahibi olmaya çalıştı. "Doktorlar, pelvik tabanımın çok sıkı olduğunu ve bebek sahibi olmanın onu gevşetebileceğini düşündükleri için, bir bebek doğurmanın ağrıya yardımcı olabileceğini söylediler."

DOKUYU FARK ETMESELER KENDİ VEYA OĞLU ÖLEBİLİRDİ

Bayan Rose, 2014 yılında şimdi sekiz yaşında olan oğlu Hunter'a hamile kaldı. Bununla birlikte, 21. haftada erken doğuma neden olabilecek zayıf bir servikse sahip olduğu tespit edildiğinden ameliyat için hastaneye kaldırıldı. Ameliyat sırasında doktorlar vajinasının ikiye bölündüğünü keşfettiler ve septumu çıkararak tek bir vajina oluşturdular. Dokuyu keşfetmemiş olsalardı, doğum sırasında kanama geçirebileceği ve bunun da kendisini ve oğlunu öldürebileceği söylendi.

AMELİYATTAN SONRA ÇEKTİĞİ ACILAR TAMAMEN DÜZELDİ

'Doğum yaptıktan sonra, doğumdan altı hafta sonra smear testi yaptırmam gerekti. Korkmuştum çünkü genellikle inanılmaz derecede acı vericiydiler ama ameliyattan sonra tamamen düzeldi' dedi. "Farkındalık yaratmak istedim çünkü o zaman randevulara neler olup bittiğine dair bir fikirle gidebilirsin ve yardım ve destek alma olasılığın daha yüksek olur. İnsanların hikayemi görmesini ve bunu bilmesini istiyorum ki böylece kendilerini savunabilsinler."

