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Seks yapmayanlar için geliştirildi! Binlerce indirme aldı

25.11.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de yaşayan 33 yaşındaki Shakia Seabrook isimli kadın, cinsellikten uzak olan insanlar için "The Sexless Tribe" adını taşıyan bir uygulama geliştirdi.

Seks yapmayanlar için geliştirildi! Binlerce indirme aldı

Daily Mail'in haberine göre, "Bu yaşam tarzı yeterince konuşulmuyor" diyen girişimci, bunun bir arkadaşlık uygulamasından daha fazlası olduğunu, aynı zamanda perhiz yapan insanların "bir araya gelip bağlantı kurabileceği" bir yer olduğunu açıkladı.

KARARINI 13 YAŞINDA VERDİ

Perhiz yapma kararını 13 yaşında aldığını hatırlayan Seabrook, "13 yaşında neden böyle bir karar verdiğimi bilmiyorum ama büyüdükçe, sıradan cinsel ilişkilerin nasıl olduğunu gördükçe istemediğim bir şey olduğunu anladım. Süper özel ve eğlenceli görünmüyordu" ifadelerini kullandı.

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Shakia Seabrook uygulamanın yalnızca Hristiyanlar için olmadığını söylerken "Onu sadece Hristiyanlar için yapmadım, bu yaşam tarzını yaşayan herkes için yarattım" dedi.

The Sexless tribe

Uygulama kullanıcıların profiller oluşturabileceği ve etkileşimde bulunabileceği bir topluluk alanı ve konuyla ilgili materyaller için bir kaynak alanı olmak üzere iki farklı bölümden oluşuyor.

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8 BİNDEN FAZLA İNDİRME YAPILDI

Uygulama hala beta aşamasında olsa da Florida'da yaşayan 33 yaşındaki kadın, her iki bölümde şimdiden 8 binden fazla indirme yapıldığını ve insanların bunları dünya çapında kullandığını söyledi.

Uygulamada ayrıca, kullanıcılar için Zoom üzerinden her ay düzenlenen etkinlikler de var.

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Anahtar Kelimeler:
seks
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