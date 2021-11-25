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Sosyal medyanın karnesi açıklandı: En çok hangisini kullanıyoruz?

25.11.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 yılı verilerine göre dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları belli olurken, birinci sırada 2,740 milyar ile Facebook’un hala ilk sırada yer aldığı gözlendi.

Sosyal medyanın karnesi açıklandı: En çok hangisini kullanıyoruz?

Medya takip kurumu Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre 2021 yılında dünyanın en çok kullandığı sosyal medya platformları belli oldu.

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FACEBOOK LİDER

Facebook'un kullanıcı sayısı 2,740 milyar olurken, dünya çapındaki en büyük sosyal ağ olarak kayıtlara geçti. Facebook’tan sonra ikinci sıraya 2,291 milyar ile YouTube yerleşirken, üçüncü sırada 2 milyar ile WhatsApp, dördüncü sırada 1,3 milyar ile Facebook Messenger, beşinci sırada ise 1,221 milyar ile Instagram’ın yer aldığı kaydedildi. Sonrasında yer alan diğer popüler platformlar ise 1,213 milyar ile WeChat, 617 milyon ile de QQ olarak belirlendi. Ülkemizde yaygın olarak haber alma amacı ile kullanılan Twitter’ın kullanıcı sayısı ise 353 milyon olarak açıklandı.

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Sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetleri de incelendi. Gerçekleştirilen medya incelemesine göre, bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 174 bin 204 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 23 bin 631 olarak kaydedilirken, ülkemizde de oldukça kullanımının yangın olduğu gözlendi. Diğer sosyal medya mecralarından ülkemizde bu yıl 10 bin basın haberi ile en çok konuşulanları ise YouTube, Instagram ve Twitter olarak gözlendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook sosyal medya
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