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Sel felaketi sonrası Bakan Kirişci 'toprak suya kavuştu' dedi, İsmail Küçükkaya tepki gösterdi: 'Nutkum tutuldu'

17.03.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketiyle ilgili kullandığı ifadeler gündem yaratırken, gazeteci İsmail Küçükkaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Küçükkaya "Ben bunu duydum, nutkum tutuldu. 15 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir afetten sonra bu cümleleri kurmak gerçekten çok ilginç" diye konuştu.

Sel felaketi sonrası Bakan Kirişci 'toprak suya kavuştu' dedi, İsmail Küçükkaya tepki gösterdi: 'Nutkum tutuldu'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin, Adıyaman ve Şanlıurfa'da yaşanan sel felaketiyle ilgili kullandığı ifadeler sosyal medyada bir anda gündem yarattı. Habertürk'te moderatörlüğünü Kübra Par'ın yaptığı "Açık ve Net" programına katılan Bakan Kirişci, 17 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketiyle ilgili tartışma yaratan açıklamalarda bulundu.

"15 CANIMIZI ALDI AMA ÖBÜR TARAFTAN DA TOPRAK SUYA KAVUŞTU"

Bakan Kirişci, "Bu yağışlar olmamış olsaydı 14-15 Mart'ta, biz kendi tünellerimizden Şanlıurfa'ya su vermiş olacaktık. Bu yağışlarla birlikte bunu kestik. İhtiyacın çok çok üstünde bir yağış geldi. Bir taraftan su 15 canımızı aldı ama öbür taraftan da toprak suya kavuştu." dedi.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kirişci'nin bu sözleri sosyal medyada tartışma yaratırken, Trend Topic listesine girdi.

KÜÇÜKKAYA: "NUTKUM TUTULDU"

Gazeteci İsmail Küçükkaya ise Kirişci'ye tepki gösteren isimlerden oldu. Halk TV'deki yayında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Küçükkaya şu ifadeleri kullandı;

GFHFDH

"Ben bunu duydum, nutkum tutuldu. İnsan bazen ne diyeceğini bilemiyor. Ayrıca ben iklim sorunu ve kuraklığa devamlı dikkat çekiyorum. 15 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir afetten sonra bu cümleleri kurmak gerçekten çok ilginç. Vatandaş bu cümleleri duyduktan sonra ne hissetti çok merak ediyorum? İnsan canı her şeyden kıymetlidir."

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sel ismail küçükkaya Vahit Kirişci

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