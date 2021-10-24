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  4. Sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta korkutan görüntüler

Sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta korkutan görüntüler

24.10.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sağanak nedeniyle sokaklar su altında kaldı. Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta sel felaketi yaşanmıştı.

Sel felaketi yaşanan Bozkurt'ta korkutan görüntüler

İlçe merkezindeki Sınarcık, Yılmaz ve Cumhuriyet caddeleri başta olmak üzere ilçenin birçok yerinde şiddetli sağanak su baskınlarına neden oluyor.

ÇAYDAKİ SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinden geçen Ezine Çayı'ndaki su seviyesi ise yükselmeye başladı.

Ekipler su baskınlarını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışın ardından Ezine Çayı'nın taşması sonucu can kayıpları yaşanmış, iş yerleri ile çok sayıda ev su ve balçık altında kalmıştı. (AA)

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sel Bozkurt
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