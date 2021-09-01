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Sel felaketi yaşayan Bozkurt'a komandolardan marşlı veda

01.09.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketi sırasında arama-kurtarma çalışmalarına katılan komandolar, marş okuyarak bölgeden ayrıldı.

Sel felaketi yaşayan Bozkurt'a komandolardan marşlı veda

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye yüzlerce komando sevk edildi. Komandolar, selin izlerin silinmesi için ilçede büyük çaba sarf etti. Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü, bugün bölgeden ayrılacak.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Kastamonu 5'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli komandoların yüksek sesle okuduğu komando marşının bir bölümünde şu ifadeler yer aldı:

Ben Türk komandosuyum düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, çatakta ve batakta. Hakkari'de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da Bozkurt'ta. Her zaman ve her yerde daima hazır. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt
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