Sel felaketi yaşayan Bozkurt'a komandolardan marşlı veda

Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu yaşanan sel felaketinin ardından bölgeye yüzlerce komando sevk edildi. Komandolar, selin izlerin silinmesi için ilçede büyük çaba sarf etti. Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü, bugün bölgeden ayrılacak.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Kastamonu 5'inci Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda görevli komandoların yüksek sesle okuduğu komando marşının bir bölümünde şu ifadeler yer aldı:

Ben Türk komandosuyum düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, çatakta ve batakta. Hakkari'de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da Bozkurt'ta. Her zaman ve her yerde daima hazır. (DHA)