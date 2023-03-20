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Sel felaketinde hayatını kaybetti! Geriye bu görüntüler kaldı: Sele kapılmadan saniyeler önce...

20.03.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem felaketinin ardından sel felaketini yaşayan Şanlıurfa'da Abide Köprülü Kavşak Alt Geçidi, selden en çok etkilenen noktalardan bir tanesi olmuştu. Araçların mahsur kaldığı bölgede sele kapılan 8 kişi hayatını kaybetmişti. O kişilerden bir tanesi de Mahmut İzgördü idi. İzgördü'nün selden kurtulmak için çabaladığı o anlar ortaya çıktı. İşte saniye saniye İzgördü'nün hayatını kaybetmeden önce selle mücadele ettiği o anlar...

Sel felaketinde hayatını kaybetti! Geriye bu görüntüler kaldı: Sele kapılmadan saniyeler önce...

Şanlıurfa'yı, deprem felaketinden sonra bu kez de sel vurmuştu. Kentteki, selden en çok etkilenen yerlerden bir tanesi de Abide Köprülü Kavşak Alt Geçidi olmuştu. Alt geçitte 8 kişi hayatını kaybederken selin şiddetinin fazla oluşu nedeniyle araçlar mahsur kalmıştı. Selin alt geçidi vurduğu o anlar da kameralar tarafından anbean görüntülendi.

ARACIN İÇİNDE SÜRÜKLENİRKEN YARDIM İSTEDİ

Kanal D'de yer alan habere göre, kameralar tarafından kaydedilen görüntülerin bir tanesinde de selde yaşamını yitiren Mahmut İzgördü vardı. Görüntülerde İzgördü'nün bir yandan aracın içerisinde sürüklendiği bir yandan da yardım istediği anlar yer aldı.

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SANİYELER İÇİNDE SEL SULARINDA KAYBOLDU

Ancak selin şiddeti nedeniyle araç, saniyeler sonra sel sularında kayboldu.

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GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Sele kapılan araçta mahsur kalan Mahmut İzgördü yaşamını yitirdi. Geriye ise bu görüntüler kaldı.

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Şanlıurfa'da sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu! Şanlıurfa'da sel sonrası ortaya çıkan görüntü korkuttu!

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sel Şanlıurfa

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