"Göçmen akını" iddialarına İçişleri'nden yanıt

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gündemki konulara ilişkin bazı önemli verileri açıkladı.

SEL FELAKETİ

Bakan Yardımcısı Çataklı, sel felaketine ilişkin "71’i Kastamonu’da, 10’u Sinop’ta, biri de Bartın’da olmak üzere toplam 82 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kastamonu’da 9 ve Sinop’ta 6 olmak üzere toplam 15 vatandaşımızda halen kayıptır. Arama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER

Düzensiz göçmenlerle ilgili verileri de paylaşan Çataklı, "Doğu ve Güney sınırlarımızda 2019 yılında sınırda girişi engellenen yabancı sayısı 442 bin 800, 2020 yılında 505 bin 375, bu yıl ise yılın yarısı geçmesine rağmen 307 bin 850’dir" dedi.

Çataklı ayrıca, "Yılbaşından bugüne kadar 94 bin 915 düzensiz göçmen yakalanmıştır. Afganistan özelinde ise 2019 yılında 201 bin 437, 2020 yılında salgın koşullarına rağmen 50 bin 161 ve bu yıl halen, 40 bin 98 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır" ifadelerini kullandı.

"GÖÇMEN AKINI" İDDİALARI

Çataklı, göçmen akını iddialarına ilişkin ise, "Sınırlarımız kevgire döndü gibi ölçüsüz ve mesnetsiz ifadeler, sınır güvenliğinden sorumlu askere, ona destek olan polise, jandarmaya ve devletin itibarına haksızlıktır" dedi.

DHA

