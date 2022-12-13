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Sel felaketinden etkilenen Kumluca'da eğitime hafta sonuna kadar ara verildi

13.12.2022 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Kumluca ilçesini vuran sel felaketi nedeniyle, İl Milli Eğitim Müdürlüğünden önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, ilçe genelinde okulların hafta sonuna kadar tatil edildiği duyuruldu. İşte haberin detayları...

Sel felaketinden etkilenen Kumluca'da eğitime hafta sonuna kadar ara verildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel nedeniyle eğitime hafta sonuna kadar ara verildiği bildirildi.

PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR TATİL EDİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kumluca ilçesinde pazartesi gününe kadar eğitim öğretime ara verildi.

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İlçede pazar gecesi başlayan sağanağın kuvvetli yağışa dönüşmesinin ardından yaşanan sel nedeniyle ev ve iş yerleri zarar görmüş, tarım arazileri ve seralar su altında kalmıştı. Hayatın normale dönmesi için çalışmaların sürdüğü ilçede dün ve bugün okullar tatil edilmişti. (AA)

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