Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Antalya'daki sel felaketine ilişkin açıklama: 'Afet bölgesi' kararı alındı

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da yapılacak zirve, Antalya'daki sel felaketi, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olası operasyon ve EYT'ye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan’a hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

"GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ KARARI ALINMIŞTIR"

Antalya'daki sel felaketine ilişkin konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



"Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alınmıştır. Ayrıca SGK ve vergi borçları ertelenmiştir. KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlanmıştır."

Erdoğan, Türkmenistan'daki toplantıya ilişkin olarak bölgesel ve küresel meselelerin masaya yatırılacağını belirterek şunları kaydetti:

"Enerji, ulaştırma ve ticari konular zirvemizin ana gündem maddelerini teşkil edecektir. Bu vesileyle ayrıca ilişkilerimizin akdi zeminini kuvvetlendirmek üzere muhtelif anlaşma metinlerini de imzalayacağız. Böylelikle enerji, ticaret, ulaştırma, gümrük, ekonomi, eğitim, bilim ve kültür alanlarından sorumlu kurumlarımız arasında etkin işbirliği mekanizmalarını desteklemiş olacağız."

EYT AÇIKLAMASI

Bir basın mensubunun EYT ile ilgili sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şuanda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar inşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız ve 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız. Olay bu." dedi.

