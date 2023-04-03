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Selahattin Demirtaş'ın 'Trol ordusu' iddialarına Fahrettin Altun'dan yanıt! 'Sizden korkmuyorum'

03.04.2023 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan, Selahattin Demirtaş'ın 'Trol ordusu' iddialarına yanıt geldi. Altun, "Kendisine hukuksuzca “özgürlük” vadedenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki, böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum" ifadelerini kullandı. İşte Altun'un o açıklamaları...

Selahattin Demirtaş'ın 'Trol ordusu' iddialarına Fahrettin Altun'dan yanıt! 'Sizden korkmuyorum'

Selahattin Demirtaş yazdığı bir yazıda, seçimler öncesi Fahrettin Altun'un bir 'Trol ordusu' kurduğunu iddia etti. Demirtaş ayrıca yazısında, bu trol ordusunun seçim akşamı yapacaklarını anlatıp Altun'a yönelik "Herkes kaçar, kurtulur, olan sana olur" ifadelerini kullandı. Fahrettin Altun da bu iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"6-8 Ekim olaylarının azmettiricisi, Yasin Börü ve onlarca masumun katili, Türk adaletinin tam da aynı sebepten ceza verdiği terör destekçisi, yalanlarla dolu bir bildiriyle şahsımı tehdit etmiş, arkasındaki terör örgütüne bizi hedef göstermiş.

Kendisine hukuksuzca “özgürlük” vadedenlerin kazanabilmesinin mümkün olmadığını fark etmiş olacak ki, böylesi tehditlerle bizi sindirmeye, korkutmaya çalışıyor. Buradan sözcülüğünü yaptığı kanlı terör örgütüne sesleniyorum. Sizden korkmuyorum!

Bu terör azmettiricisi manipülatörün tehditlerine boyun eğecek bir tane bile insan yok içimizde. Biz, bizzat bunları ve desteklediklerini onlarca kez sandığa gömen Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın arkasında, millet için yürüyen milyonlarız.

Bölücü örgütün ve destekçilerinin yıllarca vatandaşlarımıza çektirdikleri acıları, yaptıkları manipülasyonları, içerisinde bulundukları kirli ilişkileri tüm dünyaya anlatarak teröre karşı mücadelemize devam edeceğiz."

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Selahattin Demirtaş Fahrettin Altun

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