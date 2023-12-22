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  4. Selahattin Ekicioğlu yeniden aday gösterildi Kırşehir'de CHP teşkilatı karıştı! 80 kişi istifa etti

Selahattin Ekicioğlu yeniden aday gösterildi Kırşehir'de CHP teşkilatı karıştı! 80 kişi istifa etti

22.12.2023 17:01 | Son Güncelleme:
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CHP Parti Meclisi toplantısı sonrasında 126 il ve ilçe için belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP'nin Selahattin Ekicioğlu'nu Kırşehir'de aday göstermesine il ve ilçelerden tepkiler geldi. Kırşehir'de il, ilçe, merkez ilçe, il merkez ilçe, kadın kolları ve il disiplin kurulu yönetimi başta olmak üzere 80 kişi görevlerinden istifa etti. Görevden ayrılan İl Başkanı İsa Şahin, "Olumsuzluğa ve huzursuzluğa neden olmamak için görevimizden istifa etme kararı aldık." dedi.

Selahattin Ekicioğlu yeniden aday gösterildi Kırşehir'de CHP teşkilatı karıştı! 80 kişi istifa etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun dün CHP Parti Meclisi tarafından yeniden aday gösterilmesinin ardından CHP Kırşehir İl-İlçe ve kadın kolları, merkez ilçe kadın kolları, il disiplin kurulu üyeleriyle yaklaşık 80 kişi görevlerinden istifa etti.

Gerçekleşen kongreyle CHP İl Başkanı seçilen İsa Şahin ve yönetimi, Merkez İlçe Başkanı Hatice Bayram ve yönetimi, İl Kadın Kolları Başkanı Nergiz Gökçınar ve yönetimi, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Elibol ve yönetimi, İl Disiplin Kurulu Başkanı İsmet Kurutluoğlu ve yönetimi başta olmak üzere 80 kişinin partideki görevlerinden istifa ettiği ve istifaları CHP genel merkeze gönderildiği öğrenildi.

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"HUZURSUZLUĞA NEDEN OLMAMAK İÇİN İSTİFA KARARI ALDIK"

İstifa gerekçesini değerlendiren İl Başkanı İsa Şahin, "Mevcut Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun önünü açmak ve partimizin sağlıklı bir şekilde seçim süreci geçirmesini sağlamak ve hiç bir olumsuzluğa ve huzursuzluğa neden olmamak için il-ilçe ve kadın kolları başkanlarımızla, disiplin kurulundan 80 arkadaşımız ile birlikte görevimizden istifa etme kararı aldık. Seçimlerin partimize ve Kırşehirimize hayırlı olmasını diliyoruz. İnşallah bu seçimde partimiz ve adaylarımız seçimden en başarılı sonuçla çıkarlar" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Kırşehir CHP
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