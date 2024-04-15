Selçuk Bayraktar’dan o paylaşıma yanıt: 'Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, güvenlik güçlerinin operasyonları ile teröristlerden temizlenen Hakkari dağlarında çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Çukurca'yı da ziyaret eden Bayraktar, ters lale çiçeği ile çekilen bir fotoğrafını da "Zap Suyu üzerinde Ters lale mevsimi" notuyla paylaştı.

BAYRAKTAR'IN YANITI GÜNDEM OLDU

Terör örgütü destekçisi olan Hollandalı Frederike Geerdink ise Bayraktar'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından ''Defol Kürdistan'dan" notuyla paylaştı. Geerdink'e Bayraktar'ın yanıtı ise gündem oldu.

Paylaşımına hem Türkçe hem de Kürtçe not düşen Bayraktar, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer" ifadelerini kullandı.

Burası Türkiye;

Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer.🇹🇷



Ev der Türkiye;

Le welatek e ku bi sedan sal in tirk û kurd bi biratî lê dijîn. 🇹🇷 https://t.co/5p9aZPv7Sa pic.twitter.com/otPDjW1w4e — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) April 15, 2024







