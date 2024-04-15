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Selçuk Bayraktar’dan o paylaşıma yanıt: 'Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer'

15.04.2024 22:53
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Hakkari'de ziyaretler yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Çukurca ve Yüksekova'da çekilen fotoğraflarını da paylaştı. Bayraktar, ziyaretteki bir fotoğrafını ''Defol Kürdistan'dan" yazarak paylaşan, terör örgütü destekçisi Hollandalı Frederike Geerdink'e ise "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer" yanıtını verdi.

Selçuk Bayraktar’dan o paylaşıma yanıt: 'Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer'

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, güvenlik güçlerinin operasyonları ile teröristlerden temizlenen Hakkari dağlarında çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

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Çukurca'yı da ziyaret eden Bayraktar, ters lale çiçeği ile çekilen bir fotoğrafını da "Zap Suyu üzerinde Ters lale mevsimi" notuyla paylaştı.

BAYRAKTAR'IN YANITI GÜNDEM OLDU

Terör örgütü destekçisi olan Hollandalı Frederike Geerdink ise Bayraktar'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından ''Defol Kürdistan'dan" notuyla paylaştı. Geerdink'e Bayraktar'ın yanıtı ise gündem oldu.

Paylaşımına hem Türkçe hem de Kürtçe not düşen Bayraktar, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer" ifadelerini kullandı.


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Selçuk Bayraktar
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