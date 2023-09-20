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Selçuk Özdağ ilk kez açıkladı! Gündem yaratacak sözler: "Özgür Özel bana bakanlık teklif etti"

20.09.2023 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, ittifak partilerine 39 milletvekili verilmesini eleştirirken, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'la yaptıkları görüşmeyi ve onun Manisa'dan aday olmasını nasıl engellediğini anlattı. Özel'in iddialarına Selçuk Özdağ'dan ise yanıt geldi. Özdağ "Özgür Özel o görüşmede bana Esnaf ve Kefalet Bakanlığı'nı önerdi" dedi.

Selçuk Özdağ ilk kez açıkladı! Gündem yaratacak sözler: "Özgür Özel bana bakanlık teklif etti"

CHP listelerinden Meclis'e giren eski Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Genel Başkanı adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ÖZEL'İN TEKLİFİNİ İLK KEZ AÇIKLADI

"Başka partilere verilen 39 milletvekilini duyduk, inanamadık. Selçuk Özdağ'ın Manisa'dan aday yapılmaması için kendisiyle toplantı yaptım" diyen Özel'e yanıt veren Özdağ, kendisine iletilen teklifi ilk kez açıkladı.

"YENİ BAKANLIK KURUYORUZ, SİZ BAKAN OLUN"

Selçuk Özdağ, Artı TV'de yaptığı açıklamada Özgür Özel'in anlattıklarına itiraz ederek o toplantıda Özel'in kendisine, "Esnaf Kefalet Bakanlığı'nın teklif edildiğini" söyledi. Özdağ, Özel'in, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun" dediğini ileri sürdü.

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"REZERV KOYARSANIZ BAĞIMSIZ GİRERİM"

Selçuk Özdağ, o toplantıda Özel'e, "Burada ben milletvekilliğinden başka bir şey düşünmüyorum. Hatta siz bana rezerv koyarsanız ben de bağımsız girerim" dediğini söyledi.

Özdağ, sonrasında Özel'in kendisine Manisa'da beşinci sırayı önerdiğini aktardı.

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