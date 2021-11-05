HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Selde köpeği Rüzgar’ı kaybeden kadın, jandarma köpeğini görünce gözyaşlarına boğuldu

Selde köpeği Rüzgar’ı kaybeden kadın, jandarma köpeğini görünce gözyaşlarına boğuldu

05.11.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde çok sevdiği köpeği Rüzgar’ı kaybeden kadın, jandarmanın arama kurtarma köpeğini görünce gözyaşlarını tutamadı. Hıçkıra hıçkıra ağlayan kadın, jandarmanın arama köpeğinin selde kaybettiği köpeği Rüzgar’a çok benzediğini ve kendisine onu hatırlattığını söyledi.

Kastamonu’da 11 Ağustos’ta Ezine Çayı’nın taşması sonucu meydana gelen sel, can kayıplarının yanı sıra çok sayıda ev ve iş yerinin zarar görmesine neden oldu. Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesinde ikamet eden Meryem Şişman’in evini de sel bastı. Balçık ve çamur ile kaplanan evinin yanı sıra çok sevdiği Rüzgar isimli köpeği de sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Yıllardır beslediği iki köpeğini selde kaybeden Meryem Şişman, sel felaketinde kaybolan ve halen arama çalışmaları devam eden 9 kişi için kılınan gıyabi cenaze namazı törenine katıldı. Burada selin yaşandığı ilk günden itibaren bölgeden ayrılmayan ve her türlü faaliyetlerde en ön safta yer alan İl Jandarma Komutanlığına ait arama kurtarma kadavra köpeğini gördü. Selde kaybettiği ve çok sevdiği Rüzgar isimli köpeğine çok benzediği için bir anda gözyaşlarına hakim olamayan Meryem Şişman, ekiplerden izin alarak ‘Samba’ isimli arama köpeğini bir süre sevdi. 3 ay boyunca bölgeden ayrılmayan ve şu ana kadar selde kaybolan 3 kişinin cesedine ulaşan Samba’yı bir süre seven Meryem Şişman, cenaze namazı başladığı sırada jandarma ekiplerinin yanından ayrıldı.

"KAYBETTİĞİM KÖPEĞİM, JANDARMA ARAMA KÖPEĞİNE ÇOK BENZİYOR"

11 Ağustos’ta Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinde evini su bastığını söyleyen Meryem Şişman, selde tavuklarını, kazlarını ve Rüzgar ve Reyis adında iki tane köpeğini kaybettiğini söyledi. Kaybolan köpeklerinin kendisi için çok önemli olduğunu belirten Meryem Şişman, kadavra arama köpeğini görünce kendi köpeğini görmüş gibi olduğunu ve çok duygulandığını belirterek, “Benim Reyis ve Rüzgar adında iki tane köpeğim vardı. Kadavra arama köpeğini görünce sanki köpeğim Rüzgar’ı burada görmüş gibi oldum. Onlar selde gitti. Evimizi sel basınca hayvanlarım da gitti. Bu yüzden kadavra arama köpeğini görünce köpeğim Rüzgar’ı görmüş gibi oldum, çok duygulandım” dedi.

"TORUNUMU SÜREKLİ KANDIRIYORUM"

Torununun selde su basan evinde kayıplara karışan Rüzgar ve Reyis isimli köpeklerini sürekli sorduğunu ve kendisinin de çeşitli nedenler öne sürerek köpeklerin dönemeyeceğini torununa anlattığını belirten Meryem Şişman, “Torunum, köpeklerin selde gittiğini bilmiyor, sürekli ‘benim köpeklerim geldi mi’ diye soruyor. Oğlum dedim, dağa gitmişler yolu bulamamışlar, eve gelmemişler. Hep böyle söyleyerek torunumu kandırıyorum. Köpeklerim gidince, burada kadavra arama köpeğini görünce çok duygulandım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kapının önünde sokak köpeklerinden yedi tane yavrumuz var, onları büyütüyorum. Şu anda beslediğimiz yavru köpeklerin iki tanesi kaybolan köpeğimiz Reyis’e benziyor. Reyis geri gelmeden yaza kadar beslediğimiz yavru köpekleri büyütebilirsem, torunuma kaybolan köpeğimiz Reyis’in yavruları, Reyis gitmiş yavrularını bırakmış, yolu bulamadı dönemedi diyerek inşallah ikna edeceğim. Torunum da çok hayvanları seviyor, ben de seviyorum. Bir daha cesaret edip de hayvan alamadım. Kadavra arama köpeğini de görünce aynı benim Rüzgar, sanki beni kucaklayacakmış gibi hissettim, onun için çok duygulandım. Burada bulunan kadavra arama köpeğini görünce benim ‘Rüzgar’ zannettim. Gideyim seveyim dedim, jandarma personelleri bir şey derler diye biraz korktum ama Allah razı olsun ses çıkarmadıklarından dolayı yüreğimi yumuşatır gibi oldum. Çok kötü bir şeydi” diye konuştu.

"KÖPEKLERİMİN YERİ BAMBAŞKAYDI"

Su basan evinde tavuk ve kaz gibi hayvanlarının da kaybolduğunu, köpeklerinin yerinin kendisi için bambaşka olduğunu söyleyen Şişman, “Benim evime su bastı, eşimi de suyun içinden çıkardım. Eşim felçli olduğu için hemen çıkamadı, göğsüne kadar suyun içinden çıkardım. Eşyalarım, hayvanlarım gitti. Tavuklarım, kazlarım gitti ama köpeklerimin yeri daha da başkaydı. Rabbim bir daha ne dosta ne de düşmana kimseye yaşatmasın” şeklinde konuştu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
PARTNERSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belliSinem Kobal ikinci kez anne oluyor! Bebeğin cinsiyet bile belli
Yamaç paraşütü yaparken hayatının şokunu yaşadıYamaç paraşütü yaparken hayatının şokunu yaşadı
Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu Bozkurt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması!

EYT'de yeni gelişme!

EYT'de yeni gelişme!

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Bakan Özer açıkladı! Bir hafta izinli sayılacaklar

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Bakan Lütfi Elvan istifa mı etti? Fahrettin Altun'dan açıklama

Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü

Osmanlı'nın bankeri Salomon'un anıt mezarı harabeye döndü

Bir parti daha kuruluyor!

Bir parti daha kuruluyor!

İlginizi Çekebilir

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Telefonun depolama alanını katlayabilirsiniz

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Kürşat Yılmaz'dan Bahçeli'ye ziyaret

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Tahrişsiz, etkili temizlik için en iyi katı el sabunu tavsiyeleri

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Dört mevsime veda: Yaz uzuyor, kış azalıyor

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Sonradan fark etti, özür diledi

Sonradan fark etti, özür diledi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.