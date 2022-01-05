Selülit ve çatlak görüntüsünden kurtulmak isteyenler için ipuçları ve ürün önerileri

Selülit ve çatlak problemi her yaştan kadın için en büyük cilt sorunları arasında yer alıyor. Özellikle bacaklarda meydana gelen kötü görüntüsüyle kişiyi rahatsız eden bu ikili, öz güveni zedelediği için mini etek ve şort gibi kombinleri tercih etmemeye neden oluyor. Eğer siz de çatlak ve selülit görünümünden şikayetçiyseniz doğru yerdesiniz. Bu problemlerden kurtulmanızı sağlayacak ipuçlarını ve en iyi ürünleri sizler için araştırdık. Gelin, hayat kurtaran bu listeye birlikte göz atalım.

Çatlak ve selülit görünümünden kurtulun

Genel olarak çatlak ve selülit birlikte görülse de iki problem aynı anda görülmeyebilir. Çatlak kilo alıp vermeye, hızlı boy atmaya, hamileliğe ve cildin kurumasına bağlı olarak oluşsa da genetik faktörler de etkili olur. Selülit ise yüzeysel yağ tabakasında meydana geldiği için genellikle beslenmeye bağlı olur. Ancak genetik faktörler de selülit oluşumunu etkiler. Çatlak ve selülit farklı nedenlerle oluştuğu için tedavileri de farklı olur.

Bu çözümlerden ilki su içmek. Su, cildin nemli kalmasına yardım ettiği için hem mevcut çatlak görünümünü azaltır hem yeni çatlak oluşumunu engeller. Aynı zamanda yağların parçalanmasını hızlandırdığı için selülit görünümünün de azalmasını sağlar.

Peeling ve kese uygulamaları da bir diğer etkili yöntem. Cildi ölü derilerden arındırarak kan akışını hızlandırdığı için duş sonrası uygulanan selülit ve çatlak kremlerinin etkisinin daha fazla olmasını sağlar. Selülit için doğal bir peeling isterseniz çekilmiş kahveye Hindistan cevizi yağı ve 3 damla greyfurt yağı ekleyerek duş öncesi peeling yapabilirsiniz.

Kuru fırçalama da hem selülit hem çatlak için etkili yöntemlerden biri. At kılı fırçaları ile duştan önce yaklaşık 5 dakika boyunca kuru fırçalama yapıp duş sonrası nemlendirici uygulayarak hızlı sonuç alabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, fırçalama işlemini ayak bileklerinden başlayarak kalbe doğru çekmek.

Pek çok cilt probleminde etkili olan dermaroller, selülit ve çatlak problemlerinde de oldukça etkili. Sorunlu bölgeye dermaroller uyguladıktan sonra sıkılaştırıcı, selülit ya da çatlak karşıtı kremlerle desteklerseniz gözle görülür sonuçlar alabilirsiniz.

Bu iki cilt problemi için elbette yağlı yiyeceklerden uzak durmalı ve hareketi hayatın bir parçası haline getirmelisiniz. Özellikle selülit için mutlaka yürüyüş yapmalı ve bacakları çalıştıran egzersizleri uygulamalısınız.

Bu yöntemlere ek olarak krem, yağ ve masaj aletlerini de selülit ve çatlak tedavisine dahil etmelisiniz. İşte güvenle satın alabileceğiniz en iyi ürünler:

1. Kan dolaşımını hızlandırmak için: Beurer Masaj Aleti

Selülit tedavisi için masaj çok önemli. Bunun için illa güzellik salonlarına gitmenize gerek yok. Ergonomik tasarımıyla Beurer Masaj Aleti hem deri katmanlarını nemlendirir hem kan dolaşımını hızlandırarak selülitlerin azalmasına yardımcı olur. Ürün, 2 kademeli masaj yoğunluğuna sahip olduğu için üst kol, bacak ve kalça için kullanıma uygun. Çıkabilen masaj ruloları sayesinde kolay temizlenir. El kayışı ise rahat kavrama sağlar. Üstelik masaj aletinin sapı kişiye özel olarak ayarlanabilir.

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2. Pürüzsüz görünüm için: Lierac Selülit Kremi

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Selülitlerden kurtulmak için kan dolaşımını hızlandırdıktan sonra sorunlu bölgeye mutlaka selülit kremi uygulamak gerekiyor. Lierac Selülit Kremi, soğuk lipoliz teknolojisi ile selülitlerin azalmasını, sürekli kullanımda ise tamamen yok olmasını sağlıyor. Aktif kafein kompleksi ile selülit derdine son veren ürün, pürüzsüz bir görünüm kazanmanıza yardım ediyor. Formülünde yer alan pro-irisin yağ oluşmasına engel olurken hyalüronik asit ise cildin nem oranını dengeleyerek ipeksi bir yumuşaklık kazandırıyor. Jel formu sayesinde masaj sırasında da kullanılabiliyor.

Kusursuz bacaklara kavuşmanıza yardımcı olan Lierac Selülit Kremi’ni detaylı incelemek için sizi böyle alalım.

3. Cilt esnekliğini arttırmak için: Yotown Masaj Aleti

Selülitlerden kurtulurken aynı zamanda gençleşmeye ne dersiniz? Hem yüz hem vücut için kullanılan Yotown Masaj Aleti, kızılötesi lazeri ile vücuttaki yağları şekillendirirken yüzde de kırışıkların oluşmasını önlüyor. Cilt yapısının iyileşmesine destek veren ürün, aynı zamanda tenin gençleşmesini de sağlıyor. EMS teknolojisi ile yağ tüketimini hızlandırıyor. Bu sayede cildin esnekliğini arttırarak vücudu şekillendiriyor. Ergonomik sap tasarımı ile kolay tutulan ürün, şarjlı olduğu için dilediğiniz yerde kullanım imkanı veriyor.

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4. Çatlaklar için etkili çözüm: Oilwise Çatlak Önleyici Bakım Kremi

Çatlak problemi basit önlemlerle engellenebiliyor. Ancak genetik gibi faktörler biz ne yaparsak yapalım çatlak görünümüne neden olabiliyor. Oilwise Çatlak Önleyici Bakım Kremi hem yeni çatlak oluşumunu engelliyor hem var olan çatlakların görünümünü azaltıyor. Cildin nem dengesini sağlayan krem, içeriğinde bulunan ceviz yağı ile tendeki kusurların giderilmesini sağlarken aynı zamanda cilt sarkmasını da yavaşlatıyor. Kakao yağı, tenin kendini yenilemesini sağlıyor. A ve E vitamini bakımından zengin olan shea yağı, nem dengesi sağlayarak çatlakların onarılmasına destek oluyor. Jojoba yağı ise cildin kurumasını engelleyerek ışıltı ve parlak bir görünüm kazandırıyor.

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5. Hızlı etki için: Bio Oil Cilt Bakım Yağı

Sadece 8 haftada çatlaklarda gözle görülen iyileşme isterseniz Bio Oil Cilt Bakım Yağı'nı mutlaka alışveriş listenize eklemelisiniz. Vücut geliştirenler, hamileler, ergenlik döneminde hızlı boy atanlar, hızlı kilo alıp verenlerde meydana gelen çatlak görünümünde etkili olan ürün, cilt kuruluğu ve lekelerle de savaşır. Kolay emilen formülü sayesinde yağlı his bırakmaz. Ürünün etkisini arttırmak isterseniz dermaroller uygulamasından sonra kullanabilirsiniz. Bu sayede kan akışını hızlandırarak hem çatlak hem selülit görünümünden kısa sürede kurtulabilirsiniz.

Hassas ciltlerin kullanımına uygun olan Bio Oil Cilt Bakım Yağı'nı satın almak isterseniz buraya, dermaroller ile etkisini arttırmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

6. Hem çatlak hem selülit tedavisi için: Life Butter Selülit ve Çatlak Jeli

Çatlak ve selülit için ayrı ayrı ürün kullanmak istemeyenler için Life Butter Selülit ve Çatlak Jeli harika bir seçenek olabilir. Kuruluğa da iyi gelen ürün, 9 farklı yağ içeren formülü ile cildi nemlendirir, sıkılaştırır ve sarkmaları önler. Bacakların yanı sıra kalça, göğüs ve göbek bölgelerinde de kullanılabilir. Ürünün kullanımı ise oldukça kolay. İhtiyaç duyulan her an masaj hareketleri ile uygulamak yeterli.

Tüm cilt tipleri için uygun olan Life Butter Selülit ve Çatlak Jeli'ni satın almak isterseniz buraya tıklamanız yeterli.

7. Ölü hücrelerden kurtulmak için: Caudalie Crushed Cabernet Scrub-Vücut Peelingi

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Selülit görünümünden kurtulmak için peelingin öneminden bahsetmiştik. Caudalie Crushed Cabernet Scrub-Vücut Peelingi cildi ölü hücrelerden arındırır, pürüzsüzleştirir, enerji verir ve canlandırır. Organik ardıç meyveleri, biberiye, sardunya selvi ve limon yağları ile formüle edilen ürün, selülit görünümünün azalmasına yardımcı olur. Haftada 2 ya da 3 kere kullanılabilen peeling; karın, kalça, bacak ve basene oval hareketlerle masaj yaparak uygulanır, su ile durulanarak kolayca temizlenir.

Caudalie Crushed Cabernet Scrub-Vücut Peelingi'ni cilt bakım rutininize dahil ederek selülit görünümden kurtulmak isterseniz sizi böyle alalım.

